Bingöl'de operasyon detayları:

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güveni sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışmalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheliyi yakaladı. Yapılan çalışma, planlı denetimler kapsamında gerçekleştirildi.

ceza bilgileri ve yakalanma:

Yakalanan 2 şüpheli için resmi kayıtlarda 8 yıl 3 ay 12 ile 12 yıl 4 ay 10 gün arasında değişen sürelerde kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin kimlik ve dosya bilgileri kayıt altına alındı.

hukuki süreç ve son durum:

Şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemler tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararına göre her iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİNGÖL’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPIŞAN ÇALIŞMADA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI.