Dolar 48,4724 +0,04%
Euro 56,4302 +0,18%
Bist 14.547,86 +0,99%
Altın Gram 6.925,32 +0,11%
EUR/USD 1,1639 +0,08%
Brent Petrol 100,20 +2,33%
--°

Diyarbakır-Hani yolunda aniden alevlenen kamyonet küle döndü

Diyarbakır-Hani yolunda seyir halindeki 21 AIG 579 plakalı kamyonet alev aldı; sürücü tahliye edildi, yangın söndürüldü ve araçta büyük maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Diyarbakır-Hani yolunda aniden alevlenen kamyonet küle döndü

Diyarbakır-Hani yolunda aniden alevlenen kamyonet küle döndü

Diyarbakır-Hani yolu üzerinde seyir halindeki bir kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücünün aracını emniyetli bir noktaya çekerek indiği olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

olayın gelişimi:

Olayda alev alarak yanan araç, çevredeki vatandaşların ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Görgü tanımlarına göre sürücü, aracın alev aldığını fark eder etmez hızla araçtan çıktı ve uzaklaştı. Olay yerinde paniğe neden olan alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

müdahale ve soruşturma:

Yangın söndürme müdahalesinin ardından inceleme yapan ekipler, plakası 21 AIG 579 olan kamyonette büyük çapta maddi hasar oluştuğunu tespit etti. Olayda ölü veya yaralı bulunmadı. Yetkililer yangının çıkış nedeninin tespiti için soruşturma başlattı ve inceleme sürüyor.

DİYARBAKIR-HANİ YOLUNDA, SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET ALEV ALDI. OLAYDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN...

DİYARBAKIR-HANİ YOLUNDA, SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET ALEV ALDI. OLAYDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇTA BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR OLUŞTU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sosyal medya soruşturmasında Ali Haydar Kurum gözaltına alındı
images

Küçükçekmece'de yıkım sırasında çöken bina mahallede paniğe yol açtı
images

İstanbul'da üç ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alın...
images

Çanakkale'de hafta boyu süren huzur uygulamasında 7 şüpheli tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

9 eylül anısına kasapoğlu'ndan hürriyet mirasını koruma çağrısı

Erzincan'ın siyah incisi Cimin üzümünde hasat hareketliliği

Niğde'de eylül operasyonu sonuçlandı: üç tutuklama, bir hükümlü cezaevinde

Okul öncesinde beceri odaklı yaklaşım: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tanıtıldı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali