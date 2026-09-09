Diyarbakır-Hani yolunda aniden alevlenen kamyonet küle döndü

Diyarbakır-Hani yolu üzerinde seyir halindeki bir kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücünün aracını emniyetli bir noktaya çekerek indiği olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

olayın gelişimi:

Olayda alev alarak yanan araç, çevredeki vatandaşların ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Görgü tanımlarına göre sürücü, aracın alev aldığını fark eder etmez hızla araçtan çıktı ve uzaklaştı. Olay yerinde paniğe neden olan alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

müdahale ve soruşturma:

Yangın söndürme müdahalesinin ardından inceleme yapan ekipler, plakası 21 AIG 579 olan kamyonette büyük çapta maddi hasar oluştuğunu tespit etti. Olayda ölü veya yaralı bulunmadı. Yetkililer yangının çıkış nedeninin tespiti için soruşturma başlattı ve inceleme sürüyor.

DİYARBAKIR-HANİ YOLUNDA, SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET ALEV ALDI. OLAYDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇTA BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR OLUŞTU.