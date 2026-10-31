Diyarbakır merkezli 'Silüet' operasyonu finansal ağı çözdü: 977 milyon lira, 17 tutuklama

Diyarbakır merkezli 'Silüet' operasyonu finansal ağı çözdü

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında, internet üzerinden fuhuş faaliyetlerini organize eden şüphelilere yönelik düzenlenen Silüet Operasyonu, hem örgütün yöntemlerini hem de mali bağlantılarını gün yüzüne çıkardı. Operasyonda yakalanan şüphelilerden 17'si tutuklandı, MASAK incelemeleri büyük ölçekli bir mali hacmi ortaya koydu.

Operasyonun detayları:

9 Ekim'de Diyarbakır merkezli olmak üzere İzmir, İstanbul, Antalya, Hatay, Denizli, Kayseri, Edirne, Sakarya ve Mersin illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda toplam 28 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 12 Ekim'de adli makamlara sevk edilen zanlılardan 17 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin, ajans adı altında kurdukları internet siteleri ve sahte kadın profilleriyle eskort ilanları oluşturarak müşteri temin ettiği tespit edildi. Kadınları önceden belirlenmiş adreslere yönlendiren örgütün, ulaşım ve organizasyon için kiralık araçlar ile ticari taksileri kullandığı belirlendi.

Mali tespitler ve el koyma:

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen incelemelerde, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen işlemler toplam 977 milyon TL işlem hacmi olarak saptandı. Şüphelilerin gelirlerini gizlemek amacıyla üçüncü şahıslara ait banka hesapları kullandıkları, kripto varlıklar üzerinden transferler gerçekleştirdikleri ve kuyumcular aracılığıyla altın alımı görünümü altında para hareketi yaptıkları belirlendi.

Suç gelirleriyle mücadele kapsamında, değeri toplam 8 milyon 750 bin TL olan varlıklara el konuldu; bunlar arasında 7 otomobil ve 1 arsa bulunuyor. Karmaşık para transferleri ve sahte profillerle izlerini kaybettirmeyi planlayan örgütün mali ağları, polis takibiyle deşifre edildi.

Operasyon, internet ve finansal kanalları kullanarak organize suç işleyen şebekelere yönelik karmaşık soruşturmaların yerinde ve koordineli müdahaleyle sonuç verdiğini gösterdi. Diyarbakır polisi, takip ve delil çalışmalarını sürdürerek olası diğer bağlantıları araştırıyor.

DİYARBAKIR MERKEZLİ 10 İLDE, İNTERNET ÜZERİNDEN FUHUŞ FAALİYETLERİNİ ORGANİZE EDEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN "SİLÜET OPERASYONU"NDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN 17’Sİ TUTUKLANDI. MASAK İNCELEMELERİNDE 977 MİLYON TL'LİK FİNANSAL İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ.