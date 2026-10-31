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Güzelyalı'da sokak arası çarpışma: 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Mudanya Güzelyalı'da 16 BOE plakalı motosikletin çarptığı 9 yaşındaki M.A., yüzünden kanama ile Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 19:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Güzelyalı'da sokak arası çarpışma: 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Mudanya'da motosiklet kazasında çocuk yaralandı

kaza ayrıntıları:

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, trafikte seyir halindeki bir motosiklet ile yoluna aniden çıkan bir çocuk çarpıştı. Olay, Bursa Asfaltı Caddesi'ne paralel uzanan yolda gerçekleşti. Kazaya karışan motosikletin plakası 16 BOE olarak kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, motosiklet sürücüsü M.K. ilerleyen araçların arasından seyir halindeyken aniden yola çıkan 9 yaşındaki M.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yere savruldu ve yüzünde kanama olduğu görüldü.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazanın ardından bölgeye gelen trafik polisleri inceleme yaptı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü M.K.'nın alkollü olmadığı belirlendi. Sürücü ifadesinin alınmak üzere Mudanya Polis Merkezi'ne götürüldü ve kazayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili yetkililer, sokak aralarındaki trafik akışı ve yayaların güvenliği üzerine yapılacak incelemelerin kazanın nedenlerini netleştireceğini belirtti. Soruşturmanın sonuçlarına göre gerekli yasal işlem uygulanacak.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI.GÖKÇİN...

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI.GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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