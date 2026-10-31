Banyo kazanından yükselen alevler çatıyı sarınca ev kullanılamaz hale geldi

Tokat'ta banyo kazanı kaynaklı yangın bir evi kullanılmaz hale getirdi

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi Sekücek köyünde Z.Y.'ye ait bir evde, banyo kazanından çıktığı belirtilen alevler çatıya sıçradı. Vatandaşların dumanları fark edip ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve ÇEDAŞ ekipleri yönlendirildi. Yapılan müdahaleler sonucu çevredeki evlere yangın sıçramadan söndürüldü, ancak etkilenen ev kullanılamaz hale geldi.

Müdahale ve kesilen elektrik:

Olay yerine ulaşan ÇEDAŞ ekipleri güvenlik amaçlı elektriği keserken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahaleler, yangının daha geniş alana yayılmasını engelledi ve çevre güvenliğinin sağlanmasına katkı sundu. Görgü tanıklarının bildirimi doğrultusunda jandarma da bölgede kontrol sağladı.

Hasar ve can kaybı bilgisi:

Sekücek Köyü Muhtarı Ali Günsevinç olayı değerlendirirken, "Cana zarar gelmeden itfaiye yetişti. ÇEDAŞ ve jandarma ekipleri de sevk edildi. ÇEDAŞ ekipleri elektrikleri kesti. Can kaybı ya da yaralanma olmadı. Evde zarar oluştu" ifadelerini kullandı. Yerel yetkililer, yangının çıkış nedeni olarak banyo kazanından çıkan alevlerin çatıya sıçramasının görüldüğünü belirtti.

Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için ısınma ve yakma cihazlarının kullanımında dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor. Yangında can kaybı olmaması sevindirici bulunurken, maddi hasarın boyutu ve onarım süreci için ilgili kişiler ve kurumlar arasında çalışmanın başlatıldığı bildirildi.

TOKAT’IN YEŞİLYURT İLÇESİNDE BANYO KAZANINDAN ÇIKAN ALEVLERİN ÇATIYA SIÇRAMASI SONUCU ÇIKAN YANGINDA BİR EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ.