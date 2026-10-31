Kahta'da akşam çarpışması: otomobil ve kamyonet karıştı, biri ağır dört yaralı

Kahta'da akşam çarpışması: otomobil ve kamyonet karıştı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, akşam saatlerinde Ortanca köyü yakınlarında meydana gelen kazada otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada toplam dört kişi yaralandı ve olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 02 AEY 347 plakalı otomobili Rıdvan Alaca (36) yönetirken, karşı yönden gelen 02 AEY 778 plakalı kamyonetin sürücüsü Mustafa Saray (30) ile çarpışma meydana geldi. Çarpışma sonucu sürücüler Mustafa Saray, Rıdvan Alaca ile otomobilde bulunan Şeyma Alaca (31) ve 4 yaşındaki Dila Alaca yaralandı. İlk müdahaleler olay yerinde yapıldıktan sonra yaralılar hastaneye sevk edildi.

Soruşturma ve sağlık durumu:

Yaralılar, Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgiye göre, kamyonet sürücüsü Mustafa Saray'ın hayati tehlikesi bulunuyor. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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