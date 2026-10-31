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Kahta'da akşam çarpışması: otomobil ve kamyonet karıştı, biri ağır dört yaralı

Kahta'nın Ortanca köyü yakınında akşam saatlerinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı; kamyonet sürücüsünün durumu ağır.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 19:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kahta'da akşam çarpışması: otomobil ve kamyonet karıştı, biri ağır dört yaralı

Kahta'da akşam çarpışması: otomobil ve kamyonet karıştı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, akşam saatlerinde Ortanca köyü yakınlarında meydana gelen kazada otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada toplam dört kişi yaralandı ve olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 02 AEY 347 plakalı otomobili Rıdvan Alaca (36) yönetirken, karşı yönden gelen 02 AEY 778 plakalı kamyonetin sürücüsü Mustafa Saray (30) ile çarpışma meydana geldi. Çarpışma sonucu sürücüler Mustafa Saray, Rıdvan Alaca ile otomobilde bulunan Şeyma Alaca (31) ve 4 yaşındaki Dila Alaca yaralandı. İlk müdahaleler olay yerinde yapıldıktan sonra yaralılar hastaneye sevk edildi.

Soruşturma ve sağlık durumu:

Yaralılar, Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgiye göre, kamyonet sürücüsü Mustafa Saray'ın hayati tehlikesi bulunuyor. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1’İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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