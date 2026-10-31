Siber deliller çeteyle bağlantılı yeni gözaltılara işaret etti: Nevzat Aydın soruşturması genişliyor

Soruşturmada yeni dalga gözaltılar:

İş insanı Nevzat Aydın hakkında yürütülen tehdit soruşturmasında, ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda 'Çirkinler' adlı suç ağıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen dört şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 8'e yükselmiş oldu.

Dijital izler ve önceki operasyon:

Edinilen bilgiye göre, Aydın, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki seremoni düzenine ilişkin çıkan haberlerin ardından yurtdışında olduğu tespit edilen Kaan A. tarafından arandığını ve 1 milyon Euro istendiğini belirterek şikâyetçi olmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu ihbar üzerine harekete geçmiş ve geçtiğimiz Perşembe günü çete üyesi oldukları iddia edilen dört kişiyi gözaltına almıştı.

Dijitallerden yeni delillere, yeni operasyonlara:

İlk operasyonda yakalanan şüphelilerin ifadesi ve üzerlerinden alınan dijital materyaller, Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde incelenirken, el konulan verilerde saldırı hazırlığında oldukları değerlendirilen dört kişinin daha tespit edildiği bildirildi. Ad ve adresleri belirlenen bu şüpheliler, Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği yeni operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin barındıkları adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. İlk operasyonda yakalanan dört zanlının İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade işlemleri sürerken, dijital materyallerdeki inceleme süreci soruşturmanın seyrini belirleyen ana noktalar arasında yer aldı.

Soruşturmanın görüntüsü ve ilerleyiş:

Emniyet yetkilileri, sürdürülen çalışmalarla soruşturmanın derinleştirildiğini ve dijital verilerin kriminal tekniklerle izlenmesinin yeni bağlantıların tespitinde belirleyici olduğunu vurguladı. Perşembe günü gerçekleştirilen ilk operasyon ile bu sabah yapılan ek operasyonlar birlikte değerlendirildiğinde, soruşturmada gözaltı sayısının 8 olduğu kaydedildi.

Soruşturma kapsamında alınan ifadeler, delil incelemeleri ve yapılan aramalar sonrası ilerleyen süreçte savcılık ve ilgili birimler tarafından ek adımların atılacağı bildiriliyor. Operasyonların, iddia edilen haraç talebi ve tehdidin muhatapları ile bağlantıların netleştirilmesine yönelik olduğu ifade edildi.

İŞ ADAMI NEVZAT AYDIN’DAN HARAÇ İSTEMEKLE SUÇLANAN VE ‘ÇİRKİNLER’ ADLI ÇETEYLE BAĞLANTILI OLDUKLARI ÖNE SÜRÜLEN 4 ŞÜPHELİNİN DİJİTALLERİNDEN ÇIKAN DELİLLER DOĞRULTUSUNDA 4 ŞÜPHELİNİN DAHA GÖZALTINA ALINDIĞI ÖĞRENİLDİ. TEHDİT SORUŞTURMASINDA GÖZALTI SAYISI 8’E YÜKSELMİŞ OLDU.