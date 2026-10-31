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Aydın'ın batı ilçelerine akşamdan itibaren kuvvetli yağış uyarısı

1.11.2026 Pazar akşamından itibaren Didim, Kuşadası ve Söke'de 21–75 mm arası kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak bekleniyor; vatandaşlar tedbirli olmalı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 19:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Aydın'ın batı ilçelerine akşamdan itibaren kuvvetli yağış uyarısı

Aydın'ın batı ilçelerine akşamdan itibaren kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, bölgede beklenen sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre 1.11.2026 Pazar günü akşam saatlerinden sonra Aydın’ın batısında Didim, Kuşadası ve Söke çevrelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Beklenen yağış ve süresi:

Açıklamada, yağışların 21–75 mm aralığında olduğu, yerel noktalarda çok kuvvetli olabileceği vurgulandı. Meteoroloji, yağışların bölgede aralıklı şekilde devam ederek Pazartesi ve Salı günlerinde de yerel etkiler yaratabileceğini tahmin ediyor.

Olası etkiler ve alınacak tedbirler:

Yetkililer, beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle olası su baskını, ani sel, ulaşımda aksamalar ve şehir içi su birikintilerine karşı dikkatli olunmasını istedi. Vatandaşlara önerilen temel önlemler arasında açıkta bırakılan eşyaların sabitlenmesi, dere yatakları ve alçak bölgelerden uzak durulması, araç kullanırken su birikintilerine girilmemesi ve yetkililerin uyarılarına uyulması yer alıyor.

Özetle, Didim, Kuşadası ve Söke için Pazar akşamından itibaren başlayacak ve Pazartesi-Salı günlerinde de etkili olabilecek yoğun sağanak riskine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

AYDIN’IN BATISINA KUVVETLİ YAĞIŞ

AYDIN’IN BATISINA KUVVETLİ YAĞIŞ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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