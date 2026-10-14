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Diyarbakır otogarında görüşme: MHP il başkanı sektörün taleplerini dinledi

MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, otobüs terminalinde seyahat firması temsilcileriyle görüşerek sektörün sorunlarını ve taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Merve Çelik

Diyarbakır otogarında görüşme: MHP il başkanı sektörün taleplerini dinledi

Diyarbakır otogarında görüşme: MHP il başkanı sektörün taleplerini dinledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun ve beraberindeki il yönetim kurulu üyeleri, Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni ziyaret ederek seyahat firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmenin içeriği:

Ziyaret kapsamında İl Başkanı Hasan Özcoşkun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öncülüğünde yürütülen "Terörsüz Türkiye" süreci hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantıda, sektör temsilcilerinin yaşadığı sorunlar, beklentiler ve işletme koşullarına ilişkin tespitler aktarıldı.

Karşılıklı değerlendirme ve talepler:

Seyahat firmalarının temsilcileriyle yapılan görüşmede, sektörün mevcut durumu üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu; yaşanan sıkıntılar dinlenip not alındı. Ziyaret, firma temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) DİYARBAKIR İL BAŞKANI HASAN ÖZCOŞKUN VE BERABERİNDEKİ İL YÖNETİM...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) DİYARBAKIR İL BAŞKANI HASAN ÖZCOŞKUN VE BERABERİNDEKİ İL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, DİYARBAKIR ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNİ ZİYARET EDEREK SEYAHAT FİRMALARININ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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