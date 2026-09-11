Diyarbakır Sur'da cuma namazı sonrası Hakan Fidan'a yoğun ilgi

Bakanın Diyarbakır programı:

Bir dizi ziyaretler için Diyarbakır'a gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, öğlen saatlerinde Sur ilçesinde halkla bir araya geldi. Ziyaret kapsamında hem ibadet hem de saha buluşmaları yapan Bakan Fidan, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti; karşılamada yoğun bir ilgi gözlendi.

Ulu Cami'de cuma namazı ve güvenlik önlemleri:

Bakan Fidan, Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de cuma namazını kıldı. Cami girişi ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı; vatandaşlar güvenlik kontrolünden geçirilerek camiye alındı ve girişte X-ray cihazı kullanıldı. Bu uygulama, kalabalık ve canlı buluşmanın düzenli gerçekleşmesini sağlamayı hedefledi.

Gazi Caddesi'nde esnaf buluşması ve yerel temaslar:

Cuma namazı çıkışında Bakan Fidan, Gazi Caddesi üzerinde esnaf ve vatandaşlarla ayaküstü görüştü. Esnafa hayırlı işler dileyen Bakan, halkla yakından ilgilendi; ziyaret sırasında vatandaşların ilgisi ve katılımı dikkat çekti. Görüşmelerde sıcak bir atmosfer oluştu ve ziyaret, bölgedeki kurumsal temasların devamı niteliğindeydi.

Buluşmanın ardından Bakan Fidan, planlanan diğer programı kapsamında Diyarbakır Valiliğini ziyaret etmek üzere bölgeden ayrıldı.

BİR DİZİ ZİYARETLERDE BULUNMAK ÜZERE DİYARBAKIR’A GELEN DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, SUR İLÇESİNDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELİP SOHBET ETTİ. VATANDAŞLAR BAKAN FİDAN’A YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.