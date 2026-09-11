Dolar 48,5995 +0,14%
Euro 56,3921 +0,00%
Bist 14.429,04 +0,24%
Altın Gram 6.833,63 -0,77%
EUR/USD 1,1597 -0,14%
Brent Petrol 104,05 -3,33%
--°

Diyarbakır Sur'da cuma namazı sonrası Hakan Fidan'a yoğun ilgi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sur'da Ulu Cami'de cuma namazı kıldıktan sonra Gazi Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu; ziyaret yoğun ilgi gördü.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:08

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 14:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Diyarbakır Sur'da cuma namazı sonrası Hakan Fidan'a yoğun ilgi

Bakanın Diyarbakır programı:

Bir dizi ziyaretler için Diyarbakır'a gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, öğlen saatlerinde Sur ilçesinde halkla bir araya geldi. Ziyaret kapsamında hem ibadet hem de saha buluşmaları yapan Bakan Fidan, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti; karşılamada yoğun bir ilgi gözlendi.

Ulu Cami'de cuma namazı ve güvenlik önlemleri:

Bakan Fidan, Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de cuma namazını kıldı. Cami girişi ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı; vatandaşlar güvenlik kontrolünden geçirilerek camiye alındı ve girişte X-ray cihazı kullanıldı. Bu uygulama, kalabalık ve canlı buluşmanın düzenli gerçekleşmesini sağlamayı hedefledi.

Gazi Caddesi'nde esnaf buluşması ve yerel temaslar:

Cuma namazı çıkışında Bakan Fidan, Gazi Caddesi üzerinde esnaf ve vatandaşlarla ayaküstü görüştü. Esnafa hayırlı işler dileyen Bakan, halkla yakından ilgilendi; ziyaret sırasında vatandaşların ilgisi ve katılımı dikkat çekti. Görüşmelerde sıcak bir atmosfer oluştu ve ziyaret, bölgedeki kurumsal temasların devamı niteliğindeydi.

Buluşmanın ardından Bakan Fidan, planlanan diğer programı kapsamında Diyarbakır Valiliğini ziyaret etmek üzere bölgeden ayrıldı.

BİR DİZİ ZİYARETLERDE BULUNMAK ÜZERE DİYARBAKIR’A GELEN DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, SUR...

BİR DİZİ ZİYARETLERDE BULUNMAK ÜZERE DİYARBAKIR’A GELEN DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, SUR İLÇESİNDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELİP SOHBET ETTİ. VATANDAŞLAR BAKAN FİDAN’A YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun'da şehir hastanesi açılışına coşkulu karşılama sözü
images

Canik'te Soğuksu dönüşümünde öncelik can güvenliği
images

Bölgesel yeşil elektrik vizyonu: elektriğin TANAP'ı önerisi
images

Terörsüz Türkiye vizyonuyla Erzurum'da bölgesel kalkınma beklentisi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de üniversite güvenliğinde tedbirler masaya yatırıldı

Kapadokya'da tatilcilere yeni deneyim: aronya hasadı

Nevşehir Ürgüp'teki 2008 cinayeti yeniden aydınlatıldı: 7 şüpheli gözaltında

Okula bir eşit başlangıç: Mersin’den 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı