Diyarbakır'da Hakan Fidan için cuma namazı öncesi sıkı güvenlik

geliş ve cami ziyareti:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Bakan Fidan, cuma namazını eda etmek üzere Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'ye geçti.

Ziyaret öncesi cami girişinde ve çevresinde güvenlik önlemleri yoğunlaştırıldı. Vatandaşların ibadetine kesintisiz devam edebilmesi için giriş kontrolleri titizlikle yürütüldü.

uygulanan güvenlik önlemleri:

Cami girişinde eşyalar X-ray cihazı ile kontrol edildi, çantalar el detektörleri ile arandı. Ayrıca, camiyi gören yüksek noktalarda görev yapan keskin nişancı ve özel harekat ekipleri güvenlik pozisyonu aldı.

denetimlerin kapsamı ve amaçları:

Alınan tedbirler, kalabalık yönetimi ve olası güvenlik risklerinin azaltılması amacıyla uygulandı. Kontroller cuma namazı öncesinde ve ibadet süresince devam etti, ziyaret programı güvenlik eşliğinde gerçekleştirildi.

Bakan Fidan Diyarbakır’da: Cuma namazını kılacağı cami önünde yoğun güvenlik önlemi alındı