Dolar 48,5995 +0,14%
Euro 56,3752 -0,03%
Bist 14.405,53 +0,08%
Altın Gram 6.830,35 -0,81%
EUR/USD 1,1597 -0,14%
Brent Petrol 104,41 -2,99%
--°

Terörsüz Türkiye vizyonuyla Erzurum'da bölgesel kalkınma beklentisi

Mehmet Emin Öz, Yeni Dünya Vakfı Erzurum'daki söyleşide 'terörsüz Türkiye' ekseninde Doğu Anadolu ve Erzurum'un kalkınma dinamiklerini vurguladı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 13:39

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Terörsüz Türkiye vizyonuyla Erzurum'da bölgesel kalkınma beklentisi

Yeni Dünya Vakfı'nda 'terörsüz Türkiye' söyleşisi

Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şubesi, bölgenin geleceğine ışık tutacak bir toplantıya ev sahipliği yaptı. AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, vakıf binasında düzenlenen programda Erzurumlularla bir araya gelerek "Terörsüz Türkiye Ekseninde Bölgesel Kalkınma" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Katılımcılar ve mesajlar:

Programa AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı Arif Karadaş'ın yanı sıra üst düzey bürokratlar, eğitimciler, esnaf ve vakıf yönetimi yoğun katılım gösterdi. Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şube Başkanı Ayhan Akbulut, "Terör ülkemiz beşeri, coğrafi ve mali kaynaklarını kemiren insanlarımızı birbirine düşman eden bir illettir. Milletimiz bu kıskaçtan kurtulmaya kararlı görünüyor. İnşallah atılan adımlar bunu sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Ticaret, turizm ve tarihsel perspektif:

Milletvekili Mehmet Emin Öz konuşmasında istikrar ve güven ortamının ticaretten turizme, altyapıdan istihdama kadar bölgesel kalkınmanın en büyük itici gücü olduğunu vurguladı. Öz, terörün topraklarımıza giriş sürecini ve bölgedeki kardeşlik geleneğinin tarihini anlatarak, geçmişte bölgenin ticari konumunun nasıl güven ve istikrarla ilişkilendiğini detaylandırdı.

Etkinlik, terörden arındırılmış bir Türkiye vizyonunun Doğu Anadolu Bölgesi ve Erzurum özelindeki ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya etkilerinin kapsamlı şekilde ele alınmasıyla sona erdi.

YENİ DÜNYA VAKFI ERZURUM ŞUBESİ, BÖLGENİN GELECEĞİNE IŞIK TUTACAK ÖNEMLİ BİR BULUŞMAYA EV...

YENİ DÜNYA VAKFI ERZURUM ŞUBESİ, BÖLGENİN GELECEĞİNE IŞIK TUTACAK ÖNEMLİ BİR BULUŞMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI. AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ MEHMET EMİN ÖZ, VAKIF BİNASINDA DÜZENLENEN PROGRAMDA ERZURUMLULARLA BİR ARAYA GELEREK "TERÖRSÜZ TÜRKİYE EKSENİNDE BÖLGESEL KALKINMA" BAŞLIKLI BİR SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bakan Güler kara kuvvetleri komutanlığını denetledi
images

Samsun'da şehir hastanesi açılışına coşkulu karşılama sözü
images

Canik'te Soğuksu dönüşümünde öncelik can güvenliği
images

Bölgesel yeşil elektrik vizyonu: elektriğin TANAP'ı önerisi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ'da Akçakiraz beldesinde ağaçlık alanda başlayan örtü yangını söndürüldü

Meram'ın tematik parkı bu yaz ailelerin buluşma noktası oldu

Gölbaşı'nda orman yangını devam ediyor, hava araçları devrede

Caddede göle dönüşen patlak su borusu Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki esnafı zor durumda bıraktı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı