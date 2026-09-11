Terörsüz Türkiye vizyonuyla Erzurum'da bölgesel kalkınma beklentisi

Yeni Dünya Vakfı'nda 'terörsüz Türkiye' söyleşisi

Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şubesi, bölgenin geleceğine ışık tutacak bir toplantıya ev sahipliği yaptı. AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, vakıf binasında düzenlenen programda Erzurumlularla bir araya gelerek "Terörsüz Türkiye Ekseninde Bölgesel Kalkınma" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Katılımcılar ve mesajlar:

Programa AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı Arif Karadaş'ın yanı sıra üst düzey bürokratlar, eğitimciler, esnaf ve vakıf yönetimi yoğun katılım gösterdi. Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şube Başkanı Ayhan Akbulut, "Terör ülkemiz beşeri, coğrafi ve mali kaynaklarını kemiren insanlarımızı birbirine düşman eden bir illettir. Milletimiz bu kıskaçtan kurtulmaya kararlı görünüyor. İnşallah atılan adımlar bunu sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Ticaret, turizm ve tarihsel perspektif:

Milletvekili Mehmet Emin Öz konuşmasında istikrar ve güven ortamının ticaretten turizme, altyapıdan istihdama kadar bölgesel kalkınmanın en büyük itici gücü olduğunu vurguladı. Öz, terörün topraklarımıza giriş sürecini ve bölgedeki kardeşlik geleneğinin tarihini anlatarak, geçmişte bölgenin ticari konumunun nasıl güven ve istikrarla ilişkilendiğini detaylandırdı.

Etkinlik, terörden arındırılmış bir Türkiye vizyonunun Doğu Anadolu Bölgesi ve Erzurum özelindeki ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya etkilerinin kapsamlı şekilde ele alınmasıyla sona erdi.

YENİ DÜNYA VAKFI ERZURUM ŞUBESİ, BÖLGENİN GELECEĞİNE IŞIK TUTACAK ÖNEMLİ BİR BULUŞMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI. AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ MEHMET EMİN ÖZ, VAKIF BİNASINDA DÜZENLENEN PROGRAMDA ERZURUMLULARLA BİR ARAYA GELEREK "TERÖRSÜZ TÜRKİYE EKSENİNDE BÖLGESEL KALKINMA" BAŞLIKLI BİR SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ.