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Diyarbakır yollarında hız kuralları yenilendi: tabelalara dikkat

UKOME kararıyla 22 Eylül'de Diyarbakır'da bazı güzergahların hız sınırları yeniden belirlendi; trafik levha ve tabelaları yenilendi, sürücüler uyarıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:26

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Diyarbakır yollarında hız kuralları yenilendi: tabelalara dikkat

Diyarbakır'da hız sınırı düzenlemesi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, kentte bazı güzergahlarda hız sınırlarının değiştiğini ve ilgili işaretlerin yenilendiğini duyurdu. Açıklamada, söz konusu değişikliğin 22 Eylül tarihli UKOME kararı doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

Yeni uygulama ve tabela çalışmaları:

Yetkililer, kent genelinde gerekli trafik işaret ve levhalarının yerleştirilmesinin tamamlandığını bildirerek, sürücülerden güncel hız sınırı uygulamalarına dikkat etmelerini istedi. Yenilenen tabelalarla doğru hız bilgisinin yol kullanıcılarına iletildiği vurgulandı.

sürücülere güvenlik uyarısı:

Açıklamada, seyir halindeyken trafik işaret ve levhalarına uyulmasının kendi can güvenlikleri ve diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından önem taşıdığı hatırlatıldı. Emniyet yetkilileri, sürücülerin yeni hız limitlerine göre hareket etmeleri konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, KENTTE BAZI GÜZERGAHLARDA HIZ SINIRLARININ DEĞİŞTİĞİNİ DUYURARAK...

DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, KENTTE BAZI GÜZERGAHLARDA HIZ SINIRLARININ DEĞİŞTİĞİNİ DUYURARAK, SÜRÜCÜLERİN DİKKATLİ OLMALARINI İSTEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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