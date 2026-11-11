Yangın sabah saatlerinde İnegöl Kurşunlu'da ikinci kat dairesini kullanılmaz kıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, binadan yükselen duman ve alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesiyle ortaya çıktı.

Müdahale ve söndürme çalışması:

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye ulaştı. Ekipler yoğun duman ve alevlerle karşılaşmasına rağmen organize bir müdahale yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve soruşturma:

Yangın sonucu söz konusu daire kullanılamaz hale geldi ve bina sakinlerinde panik yaşandı. Olay yerinde soğutma ve güvenlik tedbirleri alındıktan sonra yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İNEGÖL İLÇESİNDE 4 KATLI APARTMANIN İKİNCİ KATINDAKİ DAİREDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU