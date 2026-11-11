Dolar 50,2283 +0,02%
Euro 55,9644 -0,24%
Bist 11.817,44 +1,33%
Altın Gram 6.551,55 +0,66%
EUR/USD 1,1138 -0,26%
Brent Petrol 92,66 +1,28%
--°

Mehmet Ali Keleş bolvadin'de mesleki eğitim ve teknolojiye vurgu yaptı

Mehmet Ali Keleş, Bolvadin'de Selçuklu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek bilişim sınıflarını inceledi ve öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Mehmet Ali Keleş bolvadin'de mesleki eğitim ve teknolojiye vurgu yaptı

Mehmet Ali Keleş bolvadin'de okulları yerinde inceledi:

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Selçuklu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okul yönetiminden yürütülen projeler ve genel durum hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyaret, ilçede eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerinde değerlendirilmesi ve okul yönetimleriyle istişare edilmesi amaçlarıyla gerçekleştirildi.

Okul incelemeleri ve proje değerlendirmesi:

Keleş, okul idaresinden aldığı bilgiler doğrultusunda eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları değerlendirdi. Görüşmeler sırasında yürütülen projelerin uygulama aşamaları, ihtiyaç duyulan destek alanları ve öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik planlar ele alındı. Ziyaret kapsamında okulun fiziki koşulları ve eğitim ortamlarına ilişkin gözlemler de paylaşıldı.

Bilişim sınıfları ve öğrenci buluşması:

Program çerçevesinde Bilişim Teknolojileri Sınıflarını gezen Keleş, burada geleceğin teknoloji lideri adaylarıyla bir araya geldi. Öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Keleş, gençlerin teknolojiye olan ilgisinden memnuniyetini dile getirerek mesleki eğitimin ülkemizin geleceği açısından taşıdığı stratejik öneme vurgu yaptı. Öğrencilere çalışmalarında başarılar dileyen Keleş, bol kitap okumalarını ve kendilerini sürekli geliştirmelerini tavsiye etti.

Bolvadin'de gerçekleştirilen bu ziyaretlerin, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik geri bildirimleri yerinde toplama ve okul yönetimleriyle iş birliğini güçlendirme amacını taşıdığı belirtildi.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ, SELÇUKLU TİCARET MESLEKİ VE...

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ, SELÇUKLU TİCARET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’Nİ ZİYARET EDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manisa yatırımlarla büyüyor: mecliste altyapı, kırsal destek ve uluslararası tan...
images

Ataşehir'den iklim adaleti hamlesi: Döngü Kart ve Kadın Dönüşüm Kooperatifi
images

Uludağ zirvesinde anma yürüyüşü: NAKUT'tan Atatürk'e saygı
images

Kayseri itfaiyesi kışa hazırlık için soba ve baca tedbirleri çağrısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karadirek'te 500 fidanla geleceğe nefes etkinliği düzenlendi

Erzincan'da ekim trafik denetimlerinde sıkı uygulama: binlerce araç kontrol edildi

Konya’da kış hazırlığı: ticari araçların lastikleri tek tek ölçüldü

Rize'de kar yoğunluğu: ilk üç nokta il sınırları içinde

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi