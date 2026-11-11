Mehmet Ali Keleş bolvadin'de mesleki eğitim ve teknolojiye vurgu yaptı

Mehmet Ali Keleş bolvadin'de okulları yerinde inceledi:

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Selçuklu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okul yönetiminden yürütülen projeler ve genel durum hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyaret, ilçede eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerinde değerlendirilmesi ve okul yönetimleriyle istişare edilmesi amaçlarıyla gerçekleştirildi.

Okul incelemeleri ve proje değerlendirmesi:

Keleş, okul idaresinden aldığı bilgiler doğrultusunda eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları değerlendirdi. Görüşmeler sırasında yürütülen projelerin uygulama aşamaları, ihtiyaç duyulan destek alanları ve öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik planlar ele alındı. Ziyaret kapsamında okulun fiziki koşulları ve eğitim ortamlarına ilişkin gözlemler de paylaşıldı.

Bilişim sınıfları ve öğrenci buluşması:

Program çerçevesinde Bilişim Teknolojileri Sınıflarını gezen Keleş, burada geleceğin teknoloji lideri adaylarıyla bir araya geldi. Öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Keleş, gençlerin teknolojiye olan ilgisinden memnuniyetini dile getirerek mesleki eğitimin ülkemizin geleceği açısından taşıdığı stratejik öneme vurgu yaptı. Öğrencilere çalışmalarında başarılar dileyen Keleş, bol kitap okumalarını ve kendilerini sürekli geliştirmelerini tavsiye etti.

Bolvadin'de gerçekleştirilen bu ziyaretlerin, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik geri bildirimleri yerinde toplama ve okul yönetimleriyle iş birliğini güçlendirme amacını taşıdığı belirtildi.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ, SELÇUKLU TİCARET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’Nİ ZİYARET EDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU.