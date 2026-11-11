Yol bakımının daralttığı güzergah kazaya yol açtı: Vadişehir'de 1’i çocuk 4 yaralı

Kaza ayrıntıları

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi Özlem Caddesi'nde, yol bakım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten sağlandığı noktada iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların plakaları 06 KM 591 ve 06 DZN 269 olarak belirtildi.

Olayda, araçlarda bulunan D.B. (39), A.D. (45), Ş.B. (29) ve 6 yaşındaki V.B. yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda hasar oluştu ve yaralananların durumları olay yerindeki ilk değerlendirmeye göre müdahale gerektirdi.

Müdahale ve soruşturma

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Emniyet birimleri olayla ilgili inceleme başlattı; kaza yerinde trafik akışını düzenleme ve delil toplama çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, yol bakım çalışmalarının bulunduğu güzergahtaki işaretlendirme ve düzenlemelerin kaza sonrası kontrol edileceğini, sürücülere uyarılara dikkat etmeleri çağrısında bulunulduğunu aktardı.

ESKİŞEHİR'DE YOL BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE TEK ŞERİDE DÜŞEN YOLDA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 1'İ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI