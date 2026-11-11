Sis görüşü düşürdü, kavşakta panelvan ve minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Edirne-İstanbul kara yolu Kırklareli Kavşağı'nda etkisini artıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu bir yolcu minibüsü ile inşaat işçilerini taşıyan panelvan çarpıştı. Kaza, kavşaktaki trafik akışını durdurdu ve araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza ve yaralılar:

Edinilen bilgilere göre, A.A. yönetimindeki 34 EY 0647 plakalı panelvan, yoğun sis altında kırmızı ışık ihlali yaptığı iddiasıyla M.Y. yönetimindeki 22 ABM 026 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Çarpışma sonucu araçlarda bulunan toplam 3 kişi yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarının ardından bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen panelvan sürücüsünün sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

EDİRNE'DE ETKİSİNİ ARTIRAN SİS SEBEBİYLE GÖRÜŞ MESAFESİNİN DÜŞMESİ SONUCU YOLCU MİNİBÜSÜ İLE İNŞAAT İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN PANELVAN ARAÇ ÇARPIŞTI. KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.