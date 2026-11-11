Ordu'da çatı katında başlayan yangın itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

Ordu'da çatı katında yangın:

Ordu'nun Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi Süleyman Felek Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Vatandaşların çatı katından yükselen dumanları fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbarı alan itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü ve yangın kontrol altına alındı.

Hasar ve soruşturma:

Yangın nedeniyle çatı katında hasar oluştu. Olayla ilgili yetkililer tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

ORDU’DA, 4 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.