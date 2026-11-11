Ulupınar'da tarlalara zarar veren 260 kiloluk yaban domuzu avcılar tarafından vuruldu

Olayın gelişimi:
Ulupınar Köyü'nde çiftçilerin tarlalarına zarar veren yaban domuzu için 'İslam Arar Postası' adlı avcı grubu harekete geçti. Bölgeye giden ekip, köylülerin şikâyetleri üzerine çalışma başlattı.
Operasyonun ayrıntıları:
Grubun 16 üyesi, Ulupınar Köyü'nde yaklaşık 4 saat süren uğraşın ardından dev yaban domuzunu vurdu. Avcılar domuzla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Hayvanın ağırlığının 260 kilo olduğu öğrenildi.
BİLECİK'TE ÇİFTÇİLERİN TARLARINA ZARAR VEREN DEV YABAN DOMUZU AVCILAR TARAFINDAN VURULDU.
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