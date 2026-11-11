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Ulupınar'da tarlalara zarar veren 260 kiloluk yaban domuzu avcılar tarafından vuruldu

Bilecik Ulupınar Köyü'nde tarlalara zarar veren dev yaban domuzu, 'İslam Arar Postası' adlı 16 avcının 4 saatlik takibi sonucu vuruldu; hayvan 260 kg.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ulupınar'da tarlalara zarar veren 260 kiloluk yaban domuzu avcılar tarafından vuruldu

Olayın gelişimi:

Ulupınar Köyü'nde çiftçilerin tarlalarına zarar veren yaban domuzu için 'İslam Arar Postası' adlı avcı grubu harekete geçti. Bölgeye giden ekip, köylülerin şikâyetleri üzerine çalışma başlattı.

Operasyonun ayrıntıları:

Grubun 16 üyesi, Ulupınar Köyü'nde yaklaşık 4 saat süren uğraşın ardından dev yaban domuzunu vurdu. Avcılar domuzla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hayvanın ağırlığının 260 kilo olduğu öğrenildi.

BİLECİK&#039;TE ÇİFTÇİLERİN TARLARINA ZARAR VEREN DEV YABAN DOMUZU AVCILAR TARAFINDAN VURULDU.

BİLECİK'TE ÇİFTÇİLERİN TARLARINA ZARAR VEREN DEV YABAN DOMUZU AVCILAR TARAFINDAN VURULDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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