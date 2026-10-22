Dolar 49,6229 +0,01%
Euro 55,8506 +0,08%
Bist 11.511,59 -0,57%
Altın Gram 6.536,08 -1,28%
EUR/USD 1,1233 -0,01%
Brent Petrol 112,38 +3,27%
--°

Diyarbakır’da 1,2 ton potansiyel taşıyan 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi

Diyarbakır’da jandarma, Jandarma İHA ve uzaktan algılama desteğiyle Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde 24 tim ve 230 personelle 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha etti; 36 kg esrar ele geçirildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır’da 1,2 ton potansiyel taşıyan 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi

Operasyonun özeti:

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince yürütülen operasyonlarda 1,2 ton esrar elde edilebilecek potansiyel taşıyan 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi.

Ekip, yöntem ve bölge:

Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eğil Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, SAK timlerimiz ve komandolarımız tarafından Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde gerçekleştirildi.

Operasyona 24 operasyonel tim ve 230 personel katıldı; ayrıca Jandarma İHA (JİHA) ve uzaktan algılama sistemlerinin desteği sağlandı.

Operasyon sonucu:

Operasyonlar sonucunda 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi, muhtemel 35 yasa dışı kenevir alanı tespit edilip yok edildi ve 36 kg esrar ele geçirildi.

Diyarbakır’da jandarma ekipleri 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha etti

Diyarbakır’da jandarma ekipleri 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha etti

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karakoçan'da oyuncak deposu alevlerden etkilendi, yaralanma bildirilmedi
images

Park halindeki motosikletten yayılan yangın iki aracı daha kullanılmaz hale geti...
images

Aydın'da mutfakta çıkan yangın evde küçük çaplı hasara yol açtı
images

Aksaray merkezli eş zamanlı operasyonla 10 kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aydın'da mutfakta çıkan yangın evde küçük çaplı hasara yol açtı

Aksaray merkezli eş zamanlı operasyonla 10 kişi tutuklandı

Piknikte uğradığı saldırıda hayatını kaybeden genç kadın son yolculuğuna uğurlandı

Yeni dönem alanya ticaretinde Mustafa Tuna ile başladı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi