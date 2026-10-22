Diyarbakır’da 1,2 ton potansiyel taşıyan 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi

Operasyonun özeti:

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince yürütülen operasyonlarda 1,2 ton esrar elde edilebilecek potansiyel taşıyan 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi.

Ekip, yöntem ve bölge:

Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eğil Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, SAK timlerimiz ve komandolarımız tarafından Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde gerçekleştirildi.

Operasyona 24 operasyonel tim ve 230 personel katıldı; ayrıca Jandarma İHA (JİHA) ve uzaktan algılama sistemlerinin desteği sağlandı.

Operasyon sonucu:

Operasyonlar sonucunda 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi, muhtemel 35 yasa dışı kenevir alanı tespit edilip yok edildi ve 36 kg esrar ele geçirildi.

Diyarbakır’da jandarma ekipleri 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha etti