Diyarbakır'da dengeli ilk yarı: Amed Sportif Faaliyetler ile Konyaspor 0-0

ilk yarı: golsüz eşitlik

Trendyol Süper Lig 8. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler ile Konyaspor arasındaki mücadelede ilk 45 dakika golsüz sonuçlandı. Her iki ekip de kontrollü bir oyun ortaya koyarken, net gol pozisyonları sınırlı kaldı ve savunma ağırlıklı bir ilk yarı izlendi.

ilk yarı değerlendirmesi:

Maçın ilk yarısında tempo zaman zaman düşse de iki takım da topa sahip olma ve tempoyu kontrol etme gayreti gösterdi. Amed Sportif Faaliyetler sahasında baskı kurmaya çalışırken, Konyaspor kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı. Ancak karşılıklı hataların ve isabetli final paslarının azlığı, skoru değiştirecek fırsatların doğmasını engelledi. Her iki takımın kalecileri de ilk yarıda zorlanmadı denebilecek bir performans sergiledi.

kadrolar ve hakem heyeti:

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Kerem Ersoy

Amed Sportif Faaliyetler (muhtemel 11): Alban Lafont, Ermal Krasniqi, Mehmet Yeşil, David Bates, Umut Meraş, Rayan Raveloson, Furkan Soyalp, Samuel Ballet, Dia Saba, Rayan Lutin, Gift Orban

Yedekler: Burak Bozan, Miraç Acer, Cem Üstündağ, Gökhan Gül, Amadou Cisse, Kahraman Demirtaş, Muhammed Hasan Yıldırım, Ali Turap Bülbül, Berk Kızıldemir, Mbaye Diagne

Teknik Direktör: Besnik Hasi

Konyaspor (muhtemel 11): Bahadır Han Güngördü, Yannick Andzouana, Rayyan Baniya, Chidozie Awaziem, Arthur Masuaku, Marko Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Rajmund Toth, Diogo Gonçalves, Jackson Muleka

Yedekler: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Arif Morkoç, Enis Bardhi, Ata Berk Karababa, Ebrima Colley, Da Mata, Mostafa Mohamed, Emir Ortakaya, Jean-Luc Dompe

Teknik Direktör: İlhan Palut

sarı kartlar ve ikinci yarı beklentisi:

İlk yarıda Konyaspor'dan Melih İbrahimoğlu ve Deniz Türüç sarı kart gördü. İkinci yarıda her iki takımın da hücum varyasyonlarını artırması ve oyuna taze ayaklar sokması bekleniyor; özellikle yedek kulübelerinde bulunan golcü alternatifler maçın kaderini değiştirebilir. İkinci yarı için temelde dengeli, kontrollü bir balans korunması muhtemel görünüyor.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA AMED SPORTİF FAALİYETLER, SAHASINDA KONYASPOR İLE MÜCADELE EDİYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI GOLSÜZ EŞİTLİK İLE SONUÇLANDI.