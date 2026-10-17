Sarıyer'de Umut Eskiköy: iptal edilen goller iki puanı götürdü

Sarıyer 1-1 Sivasspor

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Sarıyer, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası teknik direktör Umut Eskiköy, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

eskiköy'ün değerlendirmesi:

Eskiköy, maçla ilgili olarak "Kazanmamız gereken bir maçtı." dedi ve iptal edilen gollere işaret etti: "Bugün iptal olan 2 golümüz var. İkinci pozisyonda da top dışarı çıkmadı. Bugün burada 2 puan bıraktık." ifadelerini kullandı.

takımın durumu ve beklentiler:

Teknik direktör, fazla uzatmadan takımı çalıştırmaya devam edeceklerini belirterek, "Çalışacağız ve toparlanacağız" dedi; bu sözler takımın kısa vadeli toparlanma hedefini öne çıkardı.

SARIYER TEKNİK DİREKTÖR UMUT ESKİKÖY, GÜZEL BİR MAÇ OLDUĞUNU BELİRTEREK, "KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI. BUGÜN İPTAL OLAN 2 GOLÜMÜZ VAR. İKİNCİ POZİSYONDA DA TOP DIŞARI ÇIKMADI. BUGÜN BURADA 2 PUAN BIRAKTIK" DEDİ.