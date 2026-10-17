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Sarıyer'de Umut Eskiköy: iptal edilen goller iki puanı götürdü

Sarıyer teknik direktörü Umut Eskiköy, 1. Lig 11. haftasında Sivasspor'la 1-1 biten maçta iptal edilen iki golün iki puanı kaybettirdiğini söyledi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 18:36

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sarıyer'de Umut Eskiköy: iptal edilen goller iki puanı götürdü

Sarıyer 1-1 Sivasspor

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Sarıyer, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası teknik direktör Umut Eskiköy, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

eskiköy'ün değerlendirmesi:

Eskiköy, maçla ilgili olarak "Kazanmamız gereken bir maçtı." dedi ve iptal edilen gollere işaret etti: "Bugün iptal olan 2 golümüz var. İkinci pozisyonda da top dışarı çıkmadı. Bugün burada 2 puan bıraktık." ifadelerini kullandı.

takımın durumu ve beklentiler:

Teknik direktör, fazla uzatmadan takımı çalıştırmaya devam edeceklerini belirterek, "Çalışacağız ve toparlanacağız" dedi; bu sözler takımın kısa vadeli toparlanma hedefini öne çıkardı.

SARIYER TEKNİK DİREKTÖR UMUT ESKİKÖY, GÜZEL BİR MAÇ OLDUĞUNU BELİRTEREK, &quot;KAZANMAMIZ GEREKEN BİR...

SARIYER TEKNİK DİREKTÖR UMUT ESKİKÖY, GÜZEL BİR MAÇ OLDUĞUNU BELİRTEREK, "KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI. BUGÜN İPTAL OLAN 2 GOLÜMÜZ VAR. İKİNCİ POZİSYONDA DA TOP DIŞARI ÇIKMADI. BUGÜN BURADA 2 PUAN BIRAKTIK" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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