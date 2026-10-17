Taşdemir: eksik kadroyla alınan 1 puan moral verici

Sivasspor'da Taşdemir maçın zorluklarına vurgu yaptı

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında evinde Sarıyer ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir mücadeleyi değerlendirdi. Taşdemir, sahadaki eksiklere ve yoğun fikstüre dikkat çekerek takımın çabasını ön plana aldı.

maçın genel değerlendirmesi:

Taşdemir, karşılaşmanın zor geçtiğini belirterek "Bu kadar eksikle mücadele edip haftada 3 maç yapmak kolay değildi" ifadesini kullandı. Karşılaşmanın başında riskli anlar yaşadıklarını ancak toparlanmaya çalıştıklarını söyleyen Taşdemir, takımın bir dönemde sıkıntılı bitebilecek maçı çevirebilme potansiyeli olduğunu vurguladı. Sonuç olarak 1-1 biten müsabakadan alınan 1 puanın önemli olduğunu ifade etti ve rakibi Sarıyer'i iyi oyunlarından dolayı tebrik etti.

genç oyuncular ve sakatlıkların etkisi:

Teknik adam, sakatlıklara değinerek sakatlarımız aramıza dönerse takımın rahatlayacağını söyledi. Gençlerin bu maçta sorumluluk almasının kolay olmadığını belirten Taşdemir, genç oyunculardan ümitli olduğunu ve ortaya koydukları yüreği tebrik etti. Ayrıca Charisis'in kısa sürede toparlayacağına inandığını dile getirdi. Taşdemir, takımın son dönemdeki formuna da değinerek "7 haftadır yenilmiyoruz ama galip de gelemiyoruz Pendik maçı hariç" sözleriyle sürece ilişkin beklentilerini paylaştı ve kaybedilebilecek bir maçtan alınan puanın olumlu olduğunu ekledi.

Taşdemir, alınan sonucun ardından takımın toparlanma sürecinde sakatlıkların düzelmesinin belirleyici olacağını ve seyircilerin kısa sürede yüzlerinin güldürüleceğini umduğunu ifade etti.

SİVASSPOR TEKNİK DİREKTÖR İSMET TAŞDEMİR, SARIYER İLE ZOR BİR MAÇ OYNADIKLARINI BELİRTEREK, "BU KADAR EKSİKLE MÜCADELE EDİP HAFTADA 3 MAÇ YAPMAK KOLAY DEĞİLDİ" DEDİ.