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Diyarbakır'da direksiyon hakimiyetini kaybeden aracın takla atması: üç yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Bulutçeker Mahallesi'nde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı; 3 kişi yaralandı, sağlık durumları iyi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 16:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Diyarbakır'da direksiyon hakimiyetini kaybeden aracın takla atması: üç yaralı

Diyarbakır'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç takla attı

Çınar ilçesine bağlı Bulutçeker Mahallesinde bir otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza yeri ve ilk müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Olay yerine intikal eden ekipler trafik güvenliğini sağlayarak çevrede önlem aldı.

Soruşturma ve sağlık durumu:

Yetkililer, kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kolluk kuvvetleri kazanın kesin nedenini belirlemek için fiziki ve olay yeri incelemesi yapıyor.

DİYARBAKIR&#039;IN ÇINAR İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDAN 3...

DİYARBAKIR'IN ÇINAR İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDAN 3 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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