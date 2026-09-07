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Manisa'nın üç ilçesinde kurtuluş coşkusu konserlerle taçlandı

Gölmarmara, Ahmetli ve Gördes'te 104. kurtuluş yıldönümleri Manisa Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin iş birliğiyle konser, film gösterimi ve konuşmalarla kutlandı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 16:35

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Manisa'nın üç ilçesinde kurtuluş coşkusu konserlerle taçlandı

Manisa'nın ilçelerinde 104. kurtuluş yıldönümü etkinlikleri:

Manisa'nın Gölmarmara, Ahmetli ve Gördes ilçelerinde düşman işgalinden kurtuluşun 104. yıl dönümü, belediyelerin ortak organizasyonlarıyla kültür ve müzik ağırlıklı programlarla anıldı. Etkinlikler; kısa film gösterimleri, sahne performansları ve belediye yetkililerinin konuşmalarını içeren ortak bir kutlama hattı oluşturdu.

Gölmarmara'da film gösterimi ve Zakkum konseri:

Gölmarmara kutlamaları, 6 Eylül Parkı'nı dolduran vatandaşların katılımıyla başladı. Programda ilçede çekimleri gerçekleştirilen kısa film "Kavanoz" gösterildi. Film sonrası yönetmen Onur Özkan ve yapımcı Naciye Eralp sahneye çıkarak çekim sürecine ilişkin izleyicilerle bilgi paylaştı; Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan tarafından ikisine çiçek ve hediyeler takdim edildi.

Gösterimin ardından sahne alan müzik grubu Zakkum, sevilen parçalarını Gölmarmaralılarla buluşturdu. Konser esnasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ata Temiz ile Belediye Başkanı Cem Aykan, gruba çiçek ve hediye verdi. Başkan Cem Aykan konuşmasında etkinliğe destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile katılımcılara teşekkür etti; gece, protokolün ve Zakkum'un sahnede çektiği özçekimle son buldu.

Ahmetli'de Kibariye coşkusu:

Ahmetli'deki törenler Ahmetli Stadı'nda gerçekleştirildi ve alanı dolduran vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekti. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Ahmetli Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen gecede Türk müziğinin güçlü isimlerinden Kibariye sahne aldı.

Etkinliğe Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın katıldı. Başkan Fuat Mintaş konuşmasında ilçenin 104 yıl önce verdiği mücadelenin önemine vurgu yaparak zaferin anlamını hatırlattı ve Besim Dutlulu'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından Ulaş Aydın ve Fuat Mintaş, Kibariye'ye çiçek ve hediye takdim etti; sanatçı sahnede sevilen eserlerini seslendirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Gördes'te Gripin sahnesi:

Gördes törenleri Bülent Ecevit Kültür ve Etkinlik Alanı'nda düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda sahne alan ünlü müzik grubu Gripin, yoğun katılımla gerçekleşen konserde performans sergiledi.

Konser başlangıcında Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Gripin grubuna çiçek ve hediye takdim etti. Burak Deste konuşmasında Besim Dutlulu'nun selamlarını ileterek Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunu kutladı. İbrahim Büke ise Gördes'in bir Kuva-i Milliye şehri olduğunu vurgulayarak bağımsızlık ve kurtuluş yıldönümünün önemine dikkat çekti; konser, coşkulu anlarla sona erdi.

Üç ilçedeki programlar, yerel yönetimlerin ortak etkinlik anlayışını ve kültürel mirasın halka ulaştırılmasındaki rolünü öne çıkardı. Film gösterimi, müzik performansları ve resmi konuşmaların dengeli birleşimi, 104. kurtuluş yıldönümünün anılması için farklı kuşakları bir araya getiren bir zemin oluşturdu.

MANİSA’NIN GÖLMARMARA, AHMETLİ VE GÖRDES İLÇELERİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL...

MANİSA’NIN GÖLMARMARA, AHMETLİ VE GÖRDES İLÇELERİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ, COŞKULU ETKİNLİKLER VE KONSERLERLE KUTLANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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