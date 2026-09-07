Okula merhaba: İlkadım İlkokulu'nda uzay temalı uyum şenliği

uyum haftası programı

Samsun'da İlkadım İlkokulu, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde düzenlenen Uyum Haftası kapsamındaki etkinliklerle okula ilk kez gelen öğrencileri karşıladı. Okul yönetimi ve öğretmenler tarafından hazırlanan programda, öğrenciler ve veliler için renkli ve eğlenceli bir karşılama hedeflendi.

uzay teması ve karşılamalar:

Okulun giriş ve sınıfları balonlarla ve uzay temalı süslemelerle donatıldı; girişte astronot figürleri, uzay mekiği ve 'gel gel' balonu yer aldı. Etkinliklerde palyaço gösterileri çocuklara keyifli anlar yaşattı. Öğrencilere ve ailelerine pamuk şekeri ve patlamış mısır ikram edilerek günün neşesi pekiştirildi.

müdürün açıklaması ve veli geri bildirimleri:

İlkadım İlkokulu Müdürü Aydın Peker, Uyum Haftası'nın amacının çocukların okula alışmasını ve veli-okul kaynaşmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Peker, Bakanlığın yürüttüğü Maarif projesi çerçevesinde bir dizi etkinlik planlandığını belirterek mottomuzun 'Meraklı çocuk, erdemli çocuk, mutlu çocuk' olduğunu ifade etti.

Peker, palyaço gösterileri ve süslemelerin özellikle tedirgin ve ağlayan öğrencilerin korkularını yenmelerine katkı sağladığını, birçok veli ve öğrencinin düzenlenen etkinlikten memnun kaldığını söyledi. Okul yönetimi, Uyum Haftası boyunca hem öğrencilerin ilk gün deneyimini kolaylaştırmayı hem de ailelerle iletişimi güçlendirmeyi hedeflediğini aktardı.

SAMSUN’DA İLKADIM İLKOKULU’NDA UYUM HAFTASI ÇERÇEVESİNDE OKULA İLK KEZ GELEN ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ. PALYAÇO GÖSTERİLERİYLE KARŞILANAN ÖĞRENCİLER, İKRAMLAR VE SÜSLEMELERLE OKULUN İLK GÜNÜNDE KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİ