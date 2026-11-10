Diyarbakır'da gecenin sessizliğini bozan konteyner yangını kontrol altına alındı

Olayın gelişimi:

Yangın, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Eski Siverek Caddesi üzerinde, malzeme istifli bir konteynerde başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlerin yükselmesi çevrede paniğe neden oldu ve çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve sonuç:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti; ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yetkililer, yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlattı; yapılacak teknik incelemeler sonucu yangının nedeni netlik kazanacak.

DİYARBAKIR’DA MALZEME İSTİFLİ BİR KONTEYNERDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI.