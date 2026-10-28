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Diyarbakır'da geceyi aydınlatan fırtına: iki apartmana yıldırım isabet etti

Meteoroloji uyarısının ardından Diyarbakır Kayapınar'da dün gece gök gürültülü sağanakta iki apartmana yıldırım düştü; can kaybı ve yaralanma yok.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:30

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır'da geceyi aydınlatan fırtına: iki apartmana yıldırım isabet etti

Kayapınar'da gece yarısı yaşanan olay:

Meteorolojinin uyarısının ardından Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dün gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanakla birlikte çakan şimşekler bölgedeki geceyi adeta gündüze çevirdi. Bu sırada ilçede bulunan iki apartmana yıldırım isabet etti.

Olayda ölüm veya yaralanma bildirilmedi; ancak apartmanların bazı bölümlerinde maddi hasar oluştu. Durumun ardından bölgeye tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

müdahale ve tespit çalışmaları:

Yetkililer, hasarın boyutunun belirlenmesi için apartmanlarda hasar tespit çalışması başlattı. İlk belirlemelere göre güvenlik ve sağlık açısından acil müdahale gerektiren can kaybı ya da yaralanma raporlanmadı; çalışmaların ardından yapılacak değerlendirmeler doğrultusunda gerekli onarım ve önlemler planlanacak.

İlgili kurumlar, meteorolojinin uyarılarına dikkat edilmesi ve yıldırım riski olan hava koşullarında gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

SAĞANAK YAĞIŞ İLE BİRLİKTE ÇAKAN ŞİMŞEKLER GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ.

SAĞANAK YAĞIŞ İLE BİRLİKTE ÇAKAN ŞİMŞEKLER GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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