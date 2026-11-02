Diyarbakır'da jandarma operasyonunda 525 kök kenevir, 523 hap ve 123 kilo esrar ele geçirildi

diyarbakır'da jandarma uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonda, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti, nakli ve kullanımına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan müdahaleler sonucunda 16 olay tespit edilirken, 28 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

operasyonun kapsamı:

Operasyonlar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda jandarma sorumluluk sahasında icra edildi. Hedeflenen faaliyetler arasında uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilerin tespiti bulunuyordu. Ekiplerin saha çalışması ve müdahaleleri birden fazla noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

ele geçirilen maddeler ve şüpheliler:

Operasyonlar neticesinde ele geçirilen maddeler arasında 525 kök kenevir/skunk, 523 adet uyuşturucu hap ve 123 kilo esrar yer aldı. Sorumlu ekipler tarafından toplamda 28 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı ve soruşturma prosedürleri işletildi.

Jandarma yapılan açıklamada, suç unsurlarının tespiti ve ele geçirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER