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Üç ilçede eş zamanlı baskın: uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Antalya'da Döşemealtı, Kepez ve Aksu'da düzenlenen operasyonda bin 18 gram sentetik kannabinoid ve çeşitli uyuşturucular ile silah ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 14:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Üç ilçede eş zamanlı baskın: uyuşturucu ve silah ele geçirildi

operasyonun başlatılması:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlar Döşemealtı, Kepez ve Aksu ilçelerinde yürütüldü.

aramalarda ele geçirilenler:

Çalışma kapsamında 5 şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramalarda bin 18 gram sentetik kannabinoid madde (25 bin 683 kullanımlık A4), 506 gram metamfetamin, 40 gram eroin, 144 sentetik hap ile 2 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para bulundu.

Jandarma ekipleri, ele geçirilen maddeler ve deliller üzerinde envanter işlemleri yaparken, soruşturma kapsamında adli tahkikat başlatıldı.

yakalanan şüpheli ve yasal süreç:

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı. Diğer şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü, elde edilen delillerin adli süreçte değerlendirileceği bildirildi.

ANTALYA’NIN DÖŞEMEALTI, KEPEZ VE AKSU İLÇELERİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 ŞÜPHELİ...

ANTALYA’NIN DÖŞEMEALTI, KEPEZ VE AKSU İLÇELERİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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