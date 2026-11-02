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Malatya'da taksiciler 'korsana hayır' diyerek denetim istedi

İnönü Caddesi'nde toplanan yaklaşık 50 ticari taksi sürücüsü, araçlarına 'Korsana hayır' yazıp emniyet yetkililerinden korsan taşımacılığa karşı denetim talep etti.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Malatya'da taksiciler 'korsana hayır' diyerek denetim istedi

Taksiciler İnönü Caddesi'nde bir araya geldi

Malatya'da yaklaşık 50 ticari taksi sürücüsü, korsan taşımacılığa tepki göstermek amacıyla İnönü Caddesi'nde buluştu. Sürücüler araçlarını cadde üzerine park edip camlarına 'Korsana hayır' yazıları astı ve tepkilerini böylece görünür kıldı. Eylem, çevreye herhangi bir zarar vermeden kısa sürede gerçekleşti.

Görüşmeler ve talepler:

Taksiciler, olay yerinde görevli emniyet yetkilileriyle görüşme yaptı. Görüşme sonrası sürücüler, korsan taşımacılık yaptığı iddia edilen araçlara yönelik denetimlerin artırılmasını talep etti. Taleplerin merkezinde, haksız rekabet ve belgeler konusunda eşit şartların sağlanması yer aldı.

Ticari taksi sürücüsü Ramazan Yaylacı, korsan taşımacılığın kendilerini mağdur ettiğini belirterek bu araçların gerekli mesleki belgelere ve oda kayıtlarına sahip olmadığını vurguladı. Yaylacı, yaşanan sorunun çözümü için ilgili mercilerin düzenli denetim yapması gerektiğini ifade etti.

Barışçıl dağılım ve son durum:

Açıklamalarının ardından taksiciler, herhangi bir olaya yol açmadan olaysız şekilde dağıldı. Emniyet yetkililerinin talepler doğrultusunda denetimleri nasıl şekillendireceği ise önümüzdeki süreçte netleşecek.

MALATYA&#039;DA YAKLAŞIK 50 TAKSİCİ, KORSAN TAŞIMACILIĞA KARŞI DENETİMLERİN ARTIRILMASINI...

MALATYA'DA YAKLAŞIK 50 TAKSİCİ, KORSAN TAŞIMACILIĞA KARŞI DENETİMLERİN ARTIRILMASINI İSTEDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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