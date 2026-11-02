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Siirt'te kuruyemiş dükkanında başlayan yangını sahibi Ömer Bal söndürdü

Siirt'in Batı Mahallesi'ndeki kuruyemiş dükkanında dün gece çıkan yangını sahibi Ömer Bal kendi imkanlarıyla söndürdü; maddi hasar oluştu, yangının nedeni araştırılıyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 15:03

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 15:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Siirt'te kuruyemiş dükkanında başlayan yangını sahibi Ömer Bal söndürdü

olayın gelişimi:

Olay, dün gece saatlerinde Siirt'in Batı Mahallesi'nde bulunan kuruyemiş dükkanında meydana geldi. İş yeri sahibi Ömer Bal'a ait dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale eden Ömer Bal, alevleri kendi imkanlarıyla söndürdü. Müdahale sonucu yangının büyümesi engellendi ancak iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

soruşturma ve değerlendirme:

Yangının çıkış nedeni yetkililer tarafından araştırılıyor.

SİİRT&#039;TE KURUYEMİŞ DÜKKANINDA ÇIKAN YANGIN, İŞ YERİ SAHİBİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

SİİRT'TE KURUYEMİŞ DÜKKANINDA ÇIKAN YANGIN, İŞ YERİ SAHİBİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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