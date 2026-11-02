Siirt'te kuruyemiş dükkanında başlayan yangını sahibi Ömer Bal söndürdü

olayın gelişimi:

Olay, dün gece saatlerinde Siirt'in Batı Mahallesi'nde bulunan kuruyemiş dükkanında meydana geldi. İş yeri sahibi Ömer Bal'a ait dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale eden Ömer Bal, alevleri kendi imkanlarıyla söndürdü. Müdahale sonucu yangının büyümesi engellendi ancak iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

soruşturma ve değerlendirme:

Yangının çıkış nedeni yetkililer tarafından araştırılıyor.

SİİRT'TE KURUYEMİŞ DÜKKANINDA ÇIKAN YANGIN, İŞ YERİ SAHİBİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.