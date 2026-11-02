Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 68 adrese eş zamanlı baskınla 62 gözaltı

Operasyonun kapsamı:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu kent genelinde belirlenen 68 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında toplam 80 şüpheli tespit edildi ve şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin sınıflandırılması:

Gözaltına alınanlar arasında 13 kişinin uyuşturucu madde ticareti yapmakla, 49 kişinin ise uyuşturucu madde kullanmakla şüphelendiği bildirildi. Şüphelilere yönelik adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Ele geçirilen maddeler ve deliller:

Adreslerde yapılan aramalarda 330 gram kokain, 150 gram esrar, 154 adet uyuşturucu hap ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi ve çeşitli uyuşturucu kullanım aparatları bulundu.

Operasyonun yürütülmesi ve sonraki süreç:

İnsansız hava aracı (İHA) destekli gerçekleştirilen operasyon kapsamında emniyet güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadele kapsamında benzer operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

ANTALYA’DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN VE KULLANAN ŞAHISLARA YÖNELİK 68 ADRESE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 62 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIRKEN, ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE VE RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ.