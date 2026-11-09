Diyarbakır'da jandarma suç araştırma timlerinin operasyonunda 105 kişi yakalandı

operasyonun yürütülmesi:

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile ilçe jandarma komutanlıklarının ortak çalışması sonucu çok sayıda ilçede eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonların amacı, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan kişilerin tespit edilip yakalanması olarak bildirildi.

yakalanan şüpheliler ve suç türleri:

Operasyonlarda toplam 105 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler arasında kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve rüşvet vermek suçlarından aranan kişilerin bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, yakalanan zanlılar arasında ceza süreleri 2 yıl altı ila 20 yıl arasında değişen suçlardan arananların da yer aldığı belirtildi.

adli süreç:

Yakalanan kişiler işlem sonrası ilgili adli mercilere sevk edildi. Valilik açıklamasında, soruşturmaya ilişkin işlemlerin adli makamlar tarafından sürdürüldüğü kaydedildi.

DİYARBAKIR'DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 105 KİŞİ, JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI.