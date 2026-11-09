Muğla'da yoğun denetim: 21 bin 747 araç kontrol edildi, 172 araç trafikten men

Muğla'da jandarma trafik denetimleri tamamlandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, 2-8 Kasım 2026 tarihleri arasında il genelinde planlı trafik denetimleri gerçekleştirdi.

denetim sonuçları:

Gerçekleştirilen kontrollerde toplam 21 bin 747 araç incelendi. Trafik kurallarına uymadığı belirlenen 874 sürücü hakkında idari işlem yapıldı, 37 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı ve denetimler kapsamında 172 araç trafikten men edildi.

eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları:

Trafik güvenliğinin artırılması ve sürücülerin bilinçlendirilmesi amacıyla 2 bin 237 sürücüye Trafik Güvenliği Eğitimi verildi.

JANDARMA TRAFİK TİMLERİNİN DENETİMİNDE 172 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ