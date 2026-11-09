Kom ekipleri Muğla'da kaçak içkiye ağır darbe indirdi

operasyonun kapsamı ve hedefleri:

Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ekipleri, 2-8 Kasım 2026 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında denetim ve arama çalışmaları yürüttü. Yürütülen faaliyetlerde toplam 6 olay kayda geçerken, haklarında adli işlem başlatılan 6 şüpheli tespit edildi.

ele geçirilen malzemeler ve miktarlar:

Denetimlerde ve aramalarda, 2 bin 900 adet içi tütün doldurulmuş makaron, bin 278 litre kaçak alkol, 120 adet elektronik sigara likiti ile 7 adet kaçak kazı malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerle ilgili işlemler kolluk ve adli makamlarca yürütülüyor.

Bu tür operasyonlar, kaçakçılıkla mücadelede ve halk sağlığının korunmasında kritik rol oynuyor; yetkililer benzer çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

MUĞLA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE 2-8 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE (KOM) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 6 OLAY MEYDANA GELDİ.