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Kom ekipleri Muğla'da kaçak içkiye ağır darbe indirdi

Muğla İl Jandarma KOM ekipleri 2-8 Kasım 2026'de 6 olayda 6 şüpheli hakkında işlem yaptı; bin 278 litre kaçak alkol ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 17:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kom ekipleri Muğla'da kaçak içkiye ağır darbe indirdi

operasyonun kapsamı ve hedefleri:

Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ekipleri, 2-8 Kasım 2026 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında denetim ve arama çalışmaları yürüttü. Yürütülen faaliyetlerde toplam 6 olay kayda geçerken, haklarında adli işlem başlatılan 6 şüpheli tespit edildi.

ele geçirilen malzemeler ve miktarlar:

Denetimlerde ve aramalarda, 2 bin 900 adet içi tütün doldurulmuş makaron, bin 278 litre kaçak alkol, 120 adet elektronik sigara likiti ile 7 adet kaçak kazı malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerle ilgili işlemler kolluk ve adli makamlarca yürütülüyor.

Bu tür operasyonlar, kaçakçılıkla mücadelede ve halk sağlığının korunmasında kritik rol oynuyor; yetkililer benzer çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

MUĞLA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE 2-8 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN...

MUĞLA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE 2-8 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE (KOM) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 6 OLAY MEYDANA GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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