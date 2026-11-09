Yeni yönetimle odak hizmete: Edremit'te Metin Aslan görevi devraldı

Edremit ticaret odasında devir teslim:

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Edremit Ticaret Odası'nda (ETO) yeni bir dönem resmen başladı. İlçe Seçim Müdürü Senem Yılmaz'dan mazbatasını alan Metin Aslan, meclis salonunda çiçeklerle karşılanarak görevi devraldı.

Törenin ayrıntıları:

Devir teslim töreninde Aslan, önceki başkan Ahmet Çetin'ten görevi teslim aldı. Çetin, Aslan'a çiçek takdim ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Meclis Başkanı Yarkın Pulat da törene katılarak iyi dileklerini iletti ve devir teslimin dostane bir ortamda gerçekleştiğini belirtti.

Yeni dönemin öncelikleri:

Törende konuşan Aslan ve Pulat, seçim sürecinin geride kaldığını vurgulayarak bundan sonraki dönemde önceliklerinin Edremit için hizmet olduğunu ifade ettiler. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte odada görevi devralan Aslan'ın, oda çalışmalarını sürdüreceği ve ortak akılla hareket etme sözü aldığı bildirildi.

AHMET ÇETİN, METİN ASLAN’A ÇİÇEK VEREREK YENİ GÖREVİNİN HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDEREK BAŞARILAR DİLEDİ.