Dolar 50,1755 +0,08%
Euro 56,2825 +0,73%
Bist 11.712,67 +2,00%
Altın Gram 6.669,20 +1,46%
EUR/USD 1,1206 +0,56%
Brent Petrol 94,69 -3,69%
--°

Yeni yönetimle odak hizmete: Edremit'te Metin Aslan görevi devraldı

Edremit Ticaret Odası başkanlığına seçilen Metin Aslan mazbatasını alıp çiçeklerle karşılandı; devir teslim töreninde hizmete odaklanma vurgulandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 17:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Yeni yönetimle odak hizmete: Edremit'te Metin Aslan görevi devraldı

Edremit ticaret odasında devir teslim:

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Edremit Ticaret Odası'nda (ETO) yeni bir dönem resmen başladı. İlçe Seçim Müdürü Senem Yılmaz'dan mazbatasını alan Metin Aslan, meclis salonunda çiçeklerle karşılanarak görevi devraldı.

Törenin ayrıntıları:

Devir teslim töreninde Aslan, önceki başkan Ahmet Çetin'ten görevi teslim aldı. Çetin, Aslan'a çiçek takdim ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Meclis Başkanı Yarkın Pulat da törene katılarak iyi dileklerini iletti ve devir teslimin dostane bir ortamda gerçekleştiğini belirtti.

Yeni dönemin öncelikleri:

Törende konuşan Aslan ve Pulat, seçim sürecinin geride kaldığını vurgulayarak bundan sonraki dönemde önceliklerinin Edremit için hizmet olduğunu ifade ettiler. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte odada görevi devralan Aslan'ın, oda çalışmalarını sürdüreceği ve ortak akılla hareket etme sözü aldığı bildirildi.

AHMET ÇETİN, METİN ASLAN’A ÇİÇEK VEREREK YENİ GÖREVİNİN HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDEREK BAŞARILAR...

AHMET ÇETİN, METİN ASLAN’A ÇİÇEK VEREREK YENİ GÖREVİNİN HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDEREK BAŞARILAR DİLEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uludağ içecek, COP31'de Malatya yatırımı ve sürdürülebilir sanayi vizyonunu açık...
images

Palamut bolluğu Bolu tezgâhlarını canlandırdı
images

Antalya'da iklim zirvesi başladı: finans, tarım ve yapay zekâ ön plana çıktı
images

Edremit ticaret odasında yeni dönem: Metin Aslan görevi teslim aldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuluncak belediye başkanı Cengiz'den cumhuriyeti koruma çağrısı

Kadın yıldızlar COP31'de tarımda kadının sesini uluslararası sahneye taşıdı

Muş–Bitlis kara yolunda hafif ticari araç devrildi: iki kişi yaralandı

Habaş'taki patlamada yaralanan işçilerin isimleri ve tedavi merkezleri açıklandı

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı