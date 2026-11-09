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Aliağa'da Habaş fabrikasındaki patlamada 10 işçi yaşamını yitirdi, arama sürüyor

HABAŞ Demir-Çelik fabrikasındaki kazan değişimi sırasında tavan vincin düşmesi sonucu çıkan patlamada 10 işçi yaşamını yitirdi, arama sürüyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 17:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aliağa'da Habaş fabrikasındaki patlamada 10 işçi yaşamını yitirdi, arama sürüyor

Olayın özeti:

İzmir'in Aliağa ilçesi Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ (Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ) demir-çelik fabrikasında bugün saat 11.46 civarında bir patlama meydana geldi. İzmir Valisi Süleyman Elbanın açıkladığı bilgilere göre, patlama sırasında fabrikada yürütülen kazan değişimi çalışması sırasında tavan vincin düşmesi ve düşen malzemelerin ark ocağına çarpması sonucu çelikhanede patlama oldu.

Olayın gelişimi:

Vali Elban, yapılan ilk tespitlere göre bakım nedeniyle normal vardiyadaki yaklaşık 300 kişilik çalışan sayısının o hatta bakım sebebiyle yaklaşık 200 civarına düştüğünü belirtti. Vincin düşmesiyle ark ocağına düşen malzemelerin doğal gaz hattına çarpmasının patlamaya yol açtığı ifade edildi. Elban, olay anında üretim yapılmadığını, kazan değişimi dolayısıyla üretimin durduğu bir bölümde çalışmanın yürütüldüğünü kaydetti.

Arama, yaralılar ve soruşturma:

Vali Elban, patlama sonucunda 10 işçinin hayatını kaybettiğini, bunun 8inin sahada düşen malzemelerin çarpması veya altında kalmasıyla, 2sinin ise hastanede vefat ettiğinin bildirildiğini aktardı. Hastanelerde tedavi gören 15 yaralının bulunduğunu, bunlardan 4ünün durumunun ağır olduğunu, diğer 11 yaralının durumunun daha hafif olduğunu söyledi. Ayrıca enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Vali Elban, hem adli hem idari soruşturmanın başlatıldığını, Cumhuriyet Başsavcılığı ile bakanlıkların sürece dahil olduğunu açıkladı: "Adli süreç devam ediyor. İdari süreç bakanlıklarımız tarafından başlatıldı, devam ediyor." Elban, arama çalışmalarının saha sonuna kadar titizlikle sürdürüleceğini vurguladı ve vefat eden işçilere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Elban ayrıca, ağır yaralıların sevk işlemleri hakkında bilgi vererek 4 ağır yaralının İzmir'deki hastanelere sevk edildiğini ve diğer yaralıların da yerel hastanelerde tedavi gördüğünü belirtti. Çalışma Bakanı ve Enerji Bakanı'nın Ankara'dan bölgeye hareket ettiği, Sağlık Bakanı'nın da kısa süre içinde gelmesinin beklendiği ifade edildi.

İZMİR VALİSİ SÜLEYMAN ELBAN, PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İZMİR VALİSİ SÜLEYMAN ELBAN, PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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