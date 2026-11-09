Aydın'da iki eş zamanlı operasyonda 13 kişi tutuklandı

Operasyonların kapsamı:

Aydın Emniyet Müdürlüğü Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirilen bir dizi silahlı saldırı ve önlenen bir eyleme ilişkin başlattığı çalışmada olayların bağlantılarına odaklandı. İlk soruşturmada, 3 Eylül, 2, 14 ve 30 Ekim 2026 tarihlerinde iş yeri, araç ve ikametlere yönelik saldırılarla ilgili tespit ve teknik takipler yapıldı.

Gözaltılar ve adli süreç:

Bu çalışmalar kapsamında toplam 15 şüpheli yakalanırken, adli mercilere sevk edilenlerden 8'i tutuklandı. Paralel yürütülen soruşturmada, yeni nesil suç örgütlerine eleman, araç, yer ve finansman sağlayan kişilerin kimlikleri de belirlendi.

Belirlenen şüphelilere yönelik ikinci operasyonda, 6 Kasım 2026 tarihinde Söke ve Didim ilçelerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda yakalanan 7 şüpheli'den 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yürütülen iki ayrı çalışma sonucunda toplam 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ