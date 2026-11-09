Dolar 50,1755 +0,08%
Euro 56,2825 +0,73%
Bist 11.712,67 +2,00%
Altın Gram 6.669,20 +1,46%
EUR/USD 1,1206 +0,56%
Brent Petrol 94,69 -3,69%
--°

Aydın'da iki eş zamanlı operasyonda 13 kişi tutuklandı

Aydın'ın Söke ve Didim ilçelerinde 3 Eylül, 2, 14 ve 30 Ekim ile 6 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 17:27

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 17:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Aydın'da iki eş zamanlı operasyonda 13 kişi tutuklandı

Operasyonların kapsamı:

Aydın Emniyet Müdürlüğü Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirilen bir dizi silahlı saldırı ve önlenen bir eyleme ilişkin başlattığı çalışmada olayların bağlantılarına odaklandı. İlk soruşturmada, 3 Eylül, 2, 14 ve 30 Ekim 2026 tarihlerinde iş yeri, araç ve ikametlere yönelik saldırılarla ilgili tespit ve teknik takipler yapıldı.

Gözaltılar ve adli süreç:

Bu çalışmalar kapsamında toplam 15 şüpheli yakalanırken, adli mercilere sevk edilenlerden 8'i tutuklandı. Paralel yürütülen soruşturmada, yeni nesil suç örgütlerine eleman, araç, yer ve finansman sağlayan kişilerin kimlikleri de belirlendi.

Belirlenen şüphelilere yönelik ikinci operasyonda, 6 Kasım 2026 tarihinde Söke ve Didim ilçelerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda yakalanan 7 şüpheli'den 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yürütülen iki ayrı çalışma sonucunda toplam 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Habaş'taki patlamada yaralanan işçilerin isimleri ve tedavi merkezleri açıklandı
images

Başakşehir'de yol verme tartışması kaskla kavgaya dönüştü
images

İzmit'te beden eğitimi dersinde fenalaşan Alper Teoman Kavaklı yaşamını yitirdi
images

Kilis'te aranan şahıs kesinleşmiş cezayla yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güven ve iş birliği ön planda: Suriye bakanı Yemen'e asker konuşlandırılmayacağını duyurdu

Yeşil bölge açıldı: cop31'de günlük 100 bin ziyaretçi hedefi

Başakşehir'de yol verme tartışması kaskla kavgaya dönüştü

Genç iş insanlarının sesi: GAGİAD başkanı Kara’dan 10 kasım mesajı

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı