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Diyarbakır'da jandarmadan kapsamlı uyuşturucu operasyonu: 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ve başsavcılık koordinasyonunda düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi; 3 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır'da jandarmadan kapsamlı uyuşturucu operasyonu: 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi

operasyonun ayrıntıları:

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrarın ele geçirildiği duyuruldu. Operasyon sonunda 3 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi ve tutuklandıkları bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, olayın Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ve Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucu gerçekleştirildiği belirtildi.

şüphelilerin faaliyetleri ve yakalanma süreci:

Yapılan çalışmalar sonucunda, yakalanan kişilerin bölgede uyuşturucu madde imal ve ticaretini yürüttüklerinin tespit edildiği aktarıldı. Emniyet ve jandarma birimlerinin ortak operasyonu ile ele geçirilen maddelerin miktarı ve delillere dayalı tespitlerin soruşturmanın temelini oluşturduğu ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında yer alan ifadelere göre, kolluk kuvvetlerinin kararlı çalışmaları kapsamında ülke genelinde uyuşturucuya yönelik operasyonların kesintisiz sürdürüldüğü vurgulandı. Bakanlık, "Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz" mesajını paylaştı ve görev alan birimleri tebrik etti.

Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 2 ton 200 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 2 ton 200 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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