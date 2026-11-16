Diyarbakır'da JASAT koordinasyonunda 133 kişi yakalandı ve adliyeye sevk edildi

operasyonun kapsamı:

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) öncülüğünde ve İlçe Jandarma Komutanlıkları ile yürütülen operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan eş zamanlı ve koordineli müdahaleler sonucu toplam 133 kişi gözaltına alındı.

yakalananların suç profili ve ceza dağılımı:

Operasyon kapsamında yakalananlar arasında çeşitli suçlardan arananlar bulunuyor. Soruşturma ve yakalama listesinde kasten öldürme, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ile bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçlarından aranan kişiler yer aldı. Yakalananların ceza dağılımı ise şöyle gerçekleşti: 10-20 yıl arası 8, 5-10 yıl arası 25, 2-5 yıl arası 44 ve 2 yıl altı 56 olmak üzere toplam 133 kişi.

hukuki süreç:

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler tamamlanarak, hepsi sırasıyla adli makamlara sevk edildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonların, suçların önlenmesine ve yakalanma emirlerinin yerine getirilmesine yönelik sürdürüleceği belirtildi.

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 133 KİŞİ YAKALANDI.