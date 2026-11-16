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Kış mevsimi için Samsun'da trafik önlemleri güçlendirildi

Vali Orhan Tavlı başkanlığında Samsun'da yapılan toplantıda kış tedbirleri, denetim planları ve 15 Kasım'da başlayan kış lastiği uygulaması değerlendirildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kış mevsimi için Samsun'da trafik önlemleri güçlendirildi

Kış mevsimi için Samsun'da trafik önlemleri değerlendirildi

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında, 112 Acil Çağrı Merkezi binasında düzenlenen toplantıda kış mevsiminde trafik güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler ele alındı. Toplantıda amaç; olumsuz hava şartlarına karşı kurumlar arası koordinasyonun sağlanması, denetimlerin planlanması ve vatandaşların güvenli ulaşımının temin edilmesi olarak özetlendi.

gündem ve kurumlar arası koordinasyon:

Mevsimsel koşullar dikkate alınarak kolluk birimleri ile ilgili kurumlar arasında yürütülecek çalışmalar ve denetim programları tartışıldı. Toplantıda, karayolu güvenliğinin sağlanması için kurumların görev dağılımı, acil müdahale süreçleri ve iletişim kanallarının güçlendirilmesi öncelik olarak belirlendi. Ayrıca sürücülerle yüz yüze iletişim ve bilgilendirme faaliyetleriyle trafik güvenliği bilincinin artırılması hedeflendi.

kış lastiği uygulaması ve sürücü uyarıları:

Valilikten yapılan bilgilendirmede, şehirlerarası karayollarında ticari amaçla yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan taşıtlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım itibarıyla başladığı hatırlatıldı. Toplantıda kış lastiklerinin sadece karlı koşullarda değil, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü durumlarda da yol tutuşunu artırdığı ve güvenliğe katkı sağladığı vurgulandı. Sürücülere kış lastiği kullanımı, takip mesafesini koruma, ani şerit değişikliklerinden kaçınma ve hız limitlerine uyma konularında uyarılar yapıldı.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Vekili ve İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve Samsun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hacı Eyüb Güler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Alınan kararların uygulamaya geçirilmesi ve denetimlerin etkin yürütülmesiyle kış trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

SAMSUN&#039;DA KIŞ MEVSİMİNDE TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINA KARŞI ALINACAK...

SAMSUN'DA KIŞ MEVSİMİNDE TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA “KIŞ MEVSİMİ TRAFİK TEDBİRLERİ TOPLANTISI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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