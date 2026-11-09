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Düzce'de kontrolünü kaybeden sürücünün aracı beton bloklara çarptı: dört yaralı

Kaynaşlı-Düzce yolunda sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu 81 DG 132 plakalı otomobil refüjdeki beton bloklara çarptı; dört kişi yaralandı, biri ağır.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 17:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce'de kontrolünü kaybeden sürücünün aracı beton bloklara çarptı: dört yaralı

Düzce'de kontrolünü kaybeden sürücünün aracı beton bloklara çarptı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Kaynaşlı-Düzce yolu üzerinde meydana gelen kaza, Kaynaşlı'dan Düzce istikametine seyir halinde olan S.T. idaresindeki 81 DG 132 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Araç, kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan beton bloklara çarptı.

Yaralıların durumu:

Çarpmanın etkisiyle H.T. (65), S.T. (48), H.T. (48) ve A.T. (9) yaralandı. Edinilen bilgiye göre ağır yaralanan H.T. (60)'nin hayati tehlikesi bulunuyor.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı; olayın oluş şekli ve sorumlulukla ilgili çalışmalar sürüyor.

DÜZCE’DE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, ORTA REFÜJDE BULUNAN BETON...

DÜZCE’DE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, ORTA REFÜJDE BULUNAN BETON BLOKLARA ÇARPTI. KAZADA 1’İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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