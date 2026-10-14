Diyarbakır'da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk: kolilerin üzerinde oturdu

Görüntülerde neler var:

Diyarbakır Urfa Bulvarı'nda kaydedilen cep telefonu görüntülerinde, bir kamyonetin kasasında çok sayıda karton koli bulunduğu ve bir kişinin bu kolilerin üzerinde oturarak ilerlediği görülüyor. Görüntü başka bir araçtan çekildi; şahıs yoğun trafikte hiçbir korunma veya emniyet önlemi almadan yola devam ediyor. Kısa süre sonra kamyonetin görüntüden çıktığı ifade ediliyor.

Güvenlik ve trafik riski:

Kasada oturarak seyahat etmek, hem şahıs hem de trafikteki diğer araçlar için ciddi risk oluşturur. Trafikte hiçbir önlem almadan kolilerin üzerinde oturmak, ani fren, viraj veya dengesizlik durumlarında düşme ve yaralanma tehlikesini artırır. Ayrıca yük yerleşimi ve sürüş esnasındaki hareketler aracın kontrolünü etkileyebilir ve kazaya zemin hazırlayabilir.

Denetim ve farkındalık çağrısı:

Böyle görüntüler, yol güvenliği ve denetim uygulamalarının önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Vatandaşların benzer durumları yetkililere bildirmesi ve sürücülerin yükleme ile yolcu taşımacılığı kurallarına uyması, olası kazaların önlenmesinde etkili olacaktır. Görüntü, dikkatsizlik ve kurallara uyulmamasının yol açabileceği sonuçları gözler önüne seriyor.

DİYARBAKIR'DA KAMYONETTEKİ KOLİLERİN ÜZERİNDE OTURARAK YOLCULUK EDEN ŞAHSIN CANINI HİÇE SAYDIĞI ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ.