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Diyarbakır'da kask kamerası kaydetti: devrilen akaryakıt tankerinden iki kişi böyle çıkarıldı

Diyarbakır Çınar'da devrilen akaryakıt tankerinde sıkışan iki kişinin, itfaiye ekiplerinin kask kamerasıyla kaydedilen zamanla yarışan kurtarma anları görüntülendi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Diyarbakır'da kask kamerası kaydetti: devrilen akaryakıt tankerinden iki kişi böyle çıkarıldı

Diyarbakır'da kaza ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Çınar ilçesi Şükürlü Mahallesi Bismil-Diyarbakır kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle bir akaryakıt tankeri devrildi. Olayın bildirimi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde yapılan ilk tespitlerde, aracın içinde iki kişinin sıkıştığı belirlenince kurtarma çalışmaları öncelik kazandı. Ekipler, olay yerindeki düzen ve güvenliği sağlayarak yaralıların bulunduğu bölgeye hızlı müdahale etti.

Kurtarma anları ve kask kamerası görüntüleri:

Sıkışan iki kişi, itfaiye erleri tarafından gerçekleştirilen müdahale sonucu sağ olarak çıkarıldı. Kurtarma sürecinin bazı bölümleri, itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi; görüntülerde ekiplerin zamanla yarışarak yaralıları çıkarıp sağlık ekiplerine teslim ettiği anlar yer alıyor.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Görüntüler, müdahalenin koordinasyonunu ve kurtarma ekibinin çalışmasını belgeleyerek olaya ilişkin görsel kayıt sağladı.

Olayla ilgili inceleme:

Kazaya ilişkin olarak jandarma ve ilgili birimler tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenini tespit etmek için bölgeden delil toplama ve görgü tespiti çalışmalarını sürdürüyor.

DİYARBAKIR&#039;IN ÇINAR İLÇESİNDE AKARYAKIT TANKERİNİN DEVRİLMESİ SONUCU SIKIŞAN İKİ KİŞİNİN...

DİYARBAKIR'IN ÇINAR İLÇESİNDE AKARYAKIT TANKERİNİN DEVRİLMESİ SONUCU SIKIŞAN İKİ KİŞİNİN KURTARILMA ANLARI İTFAİYE ERİNİN KASK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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