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Diyarbakır'da petrol havuzunda alevler itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Diyarbakır Yenişehir Ordular mezrasındaki Türkiye Petrolleri sahasındaki petrol havuzunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 16:35

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 16:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Diyarbakır'da petrol havuzunda alevler itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Diyarbakır'da petrol havuzunda yangın söndürüldü:

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Ordular mezrasında, Türkiye Petrolleri sahası içinde bulunan bir petrol havuzunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Müdahale detayları:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü ve yangın kontrol altına alındı.

Soruşturma ve can kaybı durumu:

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili olarak yetkililer inceleme başlattı; yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

DİYARBAKIR’DA TÜRKİYE PETROLLERİ SAHASI İÇERİSİNDE BULUNAN PETROL HAVUZUNDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE...

DİYARBAKIR’DA TÜRKİYE PETROLLERİ SAHASI İÇERİSİNDE BULUNAN PETROL HAVUZUNDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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