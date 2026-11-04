Diyarbakır'da sebzelerin yola saçıldığı çarpışma: iki kişi yaralandı

kaza ve müdahale:
Diyarbakır-Çınar yolu Yeşil Çınar mevkiinde bir otomobil ile sebze yüklü bir kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Çarpışma sırasında kamyonetteki sebzeler yola saçıldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.
ilk müdahale:
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
yolun açılması ve temizlik:
Kaza nedeniyle kapanan yol, çevreye saçılan sebzelerin temizlenmesi ve araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
soruşturma:
Kazayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.
DİYARBAKIR ÇINAR YOLUNDA OTOMOBİL İLE SEBZE YÜKLÜ KAMYONET ÇARPIŞTI. KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.
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