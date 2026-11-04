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Diyarbakır'da sebzelerin yola saçıldığı çarpışma: iki kişi yaralandı

Yeşil Çınar mevkiinde otomobil ile sebze yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; yol, temizlik ve araçların çekilmesinin ardından açıldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 17:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır'da sebzelerin yola saçıldığı çarpışma: iki kişi yaralandı

kaza ve müdahale:

Diyarbakır-Çınar yolu Yeşil Çınar mevkiinde bir otomobil ile sebze yüklü bir kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çarpışma sırasında kamyonetteki sebzeler yola saçıldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

ilk müdahale:

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

yolun açılması ve temizlik:

Kaza nedeniyle kapanan yol, çevreye saçılan sebzelerin temizlenmesi ve araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

soruşturma:

Kazayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR ÇINAR YOLUNDA OTOMOBİL İLE SEBZE YÜKLÜ KAMYONET ÇARPIŞTI. KAZADA 2 KİŞİ...

DİYARBAKIR ÇINAR YOLUNDA OTOMOBİL İLE SEBZE YÜKLÜ KAMYONET ÇARPIŞTI. KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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