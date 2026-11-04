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Bahçelievler’de yapısal riskin odağı: stokun yarısından fazlası 2000 öncesi

İstanbul AFAD sunumuna göre Bahçelievler’de 21.237 binanın yüzde 52’si 2000 öncesinde; 'Yarısı Bizden' ile 13.015 bağımsız bölüme 18 milyar TL destek sağlandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 18:02

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bahçelievler’de yapısal riskin odağı: stokun yarısından fazlası 2000 öncesi

İl koordinasyon kurulunda sunum ve öncelikler

İstanbul Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda İstanbul genelinde afetlere hazırlık çalışmaları, geçmiş dönem kararları ve yeni dönem hedefleri değerlendirildi. Kurulda AFAD İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener 15 Ekim’de yaşanan sel afetine ilişkin yürütülen çalışmaları ve 21 Ekim’de gerçekleştirilen masa başı tatbikatın sonuçlarını üyelerle paylaştı.

Bahçelievler’in yapı stokunun profili:

Toplantıda yer alan sunumda, Bahçelievler ilçesinde toplam 21.237 bina bulunduğu ve mevcut yapı stokunun %52’sinin 2000 yılı öncesinde inşa edildiği bildirildi. Bu veri, ilçedeki mevcut yapıların önemli bir kısmının depreme dayanıksız olma riski taşıdığını gösteriyor ve kentsel dönüşümün neden öncelikli bir alan olduğunu ortaya koyuyor.

kentsel dönüşüm uygulamaları ve 'Yarısı Bizden' kampanyası:

Sunumda Bahçelievler Belediyesi’nin yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarına fotoğraf ve sayısal verilerle yer verildi. Buna göre 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında ilçede 13.015 bağımsız bölüm destekten faydalandı ve toplam 18 milyar TL tutarında destek sağlandı. Ayrıca belediyenin programı kapsamında düzenlenen ve Başkan Hakan Bahadır’ın katıldığı 6.000’inci bina yıkım töreninin görüntüleri de AFAD sunumunda kullanıldı.

risk azaltma perspektifi ve koordinasyon:

Bahçelievler örneği, il düzeyinde afet risk azaltma değerlendirmelerine doğrudan yansırken toplantıda İstanbul’un 39 ilçesindeki kentsel dönüşüm eylemlerinin genel durumu değerlendirildi. Kurul, riskli yapıların yenilenmesi ve deprem dayanıklı yapı stokunun arttırılması hedeflerine vurgu yaptı; yapılan uygulamalar il düzeyinde koordinasyon ve kaynak kullanımının önemini gösteriyor. Toplantıda ortaya konan veriler, önceliklerin belirlenmesi, destek mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve uygulamaların izlenmesi için referans niteliği taşıyor.

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, sunulan bilgiler ışığında kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması, saha denetimlerinin yoğunlaştırılması ve vatandaş bilgilendirme çalışmalarının güçlendirilmesi gibi adımların takipçisi olacağını belirtti.

İSTANBUL VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İL AFET VE ACİL DURUM KOORDİNASYON KURULU...

İSTANBUL VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İL AFET VE ACİL DURUM KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI'NDA, BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ'NİN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI SUNUMDA YER ALDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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