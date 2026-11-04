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Yerkozlu köyü 200 metrelik sondajla suya kavuştu

Yerkozlu köyünde 200 metre sondajla yeni içme suyu kaynağı keşfedildi; Amasya İl Özel İdaresi tarafından 2026 yatırım programı kapsamında gerçekleştirildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 17:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Yerkozlu köyü 200 metrelik sondajla suya kavuştu

yerkozlu köyüne yeni içme suyu kaynağı

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Yerkozlu köyünde yapılan sondaj çalışmasıyla 200 metre derinliğe inilerek yeni bir içme suyu kaynağına ulaşıldı. Çalışma, köyün su ihtiyacının karşılanmasına yönelik önemli bir altyapı yatırımını hayata geçirdi.

çalışmanın kapsamı:

Sondaj ve altyapı çalışmaları, Amasya İl Özel İdaresi tarafından yürütüldü ve projenin finansmanı ile uygulaması 2026 yılı yatırım programı kapsamında planlandı. Yapılan sondaj sayesinde köyün uzun vadeli su güvenliği hedefleniyor.

kırsal yaşam ve altyapıya etkisi:

Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, projenin amacının vatandaşların daha sağlıklı, güvenilir ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak olduğunu belirtti. Acar, çalışmanın Yerkozlu’nun altyapısına katkı sunarken kırsal yaşam standartlarının yükseltilmesi açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ ERDİN ACAR, VATANDAŞLARIN DAHA SAĞLIKLI, GÜVENİLİR VE...

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ ERDİN ACAR, VATANDAŞLARIN DAHA SAĞLIKLI, GÜVENİLİR VE KESİNTİSİZ İÇME SUYUNA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN BU ÇALIŞMA, KÖYÜN ALTYAPISINA ÖNEMLİ KATKI SUNARKEN KIRSAL YAŞAM STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ AÇISINDAN DA BÜYÜK ÖNEM TAŞIDIĞINI BELİRTTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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