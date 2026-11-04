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Sahte MİT kimliğiyle 3 milyon 500 bin liralık arsa satışında suçüstü yakalandı

Antalya'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, N.Ş.'yi yaklaşık 218 bin lira havale yaptırıp arsasını 3 milyon 500 bin liraya sattırmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 18:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sahte MİT kimliğiyle 3 milyon 500 bin liralık arsa satışında suçüstü yakalandı

Sahte MİT kimliğiyle telefon dolandırıcılığı ve arsa satış girişimi

Antalya'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak bir kişiyi telefonla arayan şüpheliler, mağduru baskı altına alarak para transferi yaptırdı ve bir arsanın satışını organize etmeye çalıştı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı.

Olayın gelişimi:

Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran N.Ş., tanımadığı kişilerin kendisini telefonla arayıp kimliğinin bir olayda kullanıldığını ve terör örgütlerine para aktarılmak istendiğini söylediklerini bildirdi. Şüphelilerin yönlendirmesiyle mağdur yaklaşık 218 bin lira havale yaptı. Ayrıca şüpheliler, Döşemealtı ilçesindeki mağdurun arsasını emlakçı aracılığıyla 3 milyon 500 bin liraya satmaya çalıştı.

Polisin önceden aldığı tedbirler sonucu, arsa bedelini elden almaya gelen iki şüpheli suçüstü yakalandı. Mağdurun daha önce havale ettiği tutara banka tarafından bloke konuldu.

Soruşturma ve yaptırımlar:

Olayda kullanılan ulaşımda korsan taksi tespit edildi. Araç sürücüsüne 100 bin lira idari para cezası uygulanırken araç, 2 ay süreyle trafikten men edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edildi; iki kişiden biri hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi, diğer şüpheli ise tutuklandı.

Polis kaynakları, benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşları resmi kurumları arayan kişilerden şüphelenmeleri, kimlik ve hesap bilgilerini paylaşmamaları ve böyle bir durumla karşılaşmaları halinde derhal en yakın emniyet birimine başvurmaları konusunda uyarıyor.

ANTALYA&#039;DA KENDİLERİNİ MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (MİT) GÖREVLİSİ OLARAK TANITARAK BİR KİŞİYİ...

ANTALYA'DA KENDİLERİNİ MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (MİT) GÖREVLİSİ OLARAK TANITARAK BİR KİŞİYİ YAKLAŞIK 218 BİN LİRA DOLANDIRAN VE ARSASINI 3 MİLYON 500 BİN LİRAYA SATTIRMAYA ÇALIŞAN 2 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI. ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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